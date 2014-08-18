توأمة الثمانين وكرة القدم!

وقفت الجدة قريباً من فناء المدرسة، مستبقة خروج التلميذات، اختارت تلك المرأة الطاعنة في السن أن تفاجئ حفيدتها بالحضور وتقدم لها هدية في اليوم الدراسي الأخير لطالبات الثانوية العامة، على رغم كمية الأمراض التي اختارتها.

خرجت البنت، وفي أثناء طريقها لركوب الحافلة تقدمت الجدة، ولكنها فوجئت باقتراب مراهق لمعاكسة حفيدتها، لم تبد أي اهتمام، ورأت في ذلك اختباراً حقيقياً لترى ردة الفعل لمن ربتها على مدار تلك الأعوام، ولكنها ندمت على ذلك الانتظار، إذ بادرت تلك الحفيدة الشاب بسيل من الشتائم التي أبكت توأمة الثمانين نظير ما سمعت، وقررت معها أن تعود أدراجها دونما لقاء!

وفي كرة القدم تتكرر نداءات التجديد وضخ دماء جديدة وروح الشباب لأجل التطوير، ولكنها غالباً ما تفشل في تقديم نفسها حين تستأثر بالمشهد من دون توجيه.

شاهد في «تويتر» وأخواته مسلسلات (النقم) على صُناع اللعبة الشعبية الأولى في العالم، وأجزم أن كثيراً منهم لا يقدم أية فكرة مفيدة، بل النقد لأجل النقد وتجييش صغار العقول.

أصبحت كرة القدم بيئة طاردة للجميع، فبدلاً من أن يهربوا إليها هربوا منها، والبقية الباقية تكافح وتغض الطرف عنوة خشية إيلام.

خذ مثلاً قضية النقل التلفزيوني للبطولات السعودية وتعيين الأمير عبدالله بن مساعد رئيساً عاماً لرعاية الشباب، ورئيس لجنة الاحتراف الدكتور عبدالله البرقان في مسألة تسجيل اللاعبين ومواجهة السوبر بين الشباب والنصر، التي خلفت قضيتي الحكم فهد المرداسي ولجنة الانضباط وحسين عبدالغني، كل ذلك حدث في أقل من شهر واحد فقط.

أعلم جيداً أن قدر من يعمل في هذا المجال هو مواجهة الضغوط الكبيرة، ولكنها جاوزت كل المعايير، ما حدا برئيس نادي الهلال الأمير عبدالرحمن بن مساعد إلى أن يطلق مصطلح «السفلة»!

العمل أينما كان هو عمل ونتاج تراكمي يحتاج إلى رؤية واضحة، وأبرز أدواته هي إعطاء الفرصة الكاملة ودمج الفكر الشاب المتعجل مع الخبرة إلى جانب النقد الموضوعي وليس الشخصي، لنخرج بمحصلة جيدة ترضي طموحاتنا.

الدراسات أثبتت أن ما تم استخدامه من العقل البشري لا يتجاوز واحداً في المئة فقط، ما اضطر المؤلف البريطاني توني بوزان إلى تسخير نصف حياته في شرح كيفية تفعيل الـ٩٩ في المئة المتبقية.

ماتت الجدة منذ أعوام، وبقيت تلك الهدية أسفل سريرها، ولما حان موعد زواج الحفيدة فتشت عما يخصها، لكنها وجدت ما يبكيها، إذ فات الأوان!

*نقلاً عن الحياة اللندنية

