في ال mbc الأضواء للاعبين فقط؟!

35 هدفاً سجلت في تسع مواجهات لدوري عبداللطيف جميل وهذا يعني مؤشرا إيجابيا وبداية أراها قوية عطفاً على أنها (البداية) وسبق أن أشرت في زاوية الأسبوع الماضي ألا نستعجل الحكم من أول الجولات حتى لو كانت إيجابية فما يعني المتابع والمسئول هو الاستمرارية وتصاعد المستوى، حتى نصل معاً إلى مؤشر فني عال، يجعل من الدوري السعودي الأول في القارة الآسيوية بعمل احترافي منظم بعيداً عن الاجتهاد واستعجال الحكم على عطاء مدرب أو لاعب، سواء كان أجنبياً أو محلياً.

والجميل في جولة الدوري الأولى أن معظم الفرق وفقت في استقطاب لاعبين أجانب على مستوى عال ومؤثرين جداً، ما سيضاعف قوة تلك الفرق في المنافسة على القمة ويبقى الشيء اللافت للأنظار في بداية الدوري ذلك الحضور الجماهيري الكبير وبخاصة في مواجهات قطبي جدة، حيث تنافس الشقيقين على من يحضر أكثر في ملعب الملك عبدالله، وأنعكس ذلك جمالاً وإثارة في ملعب المباراة وحسب موقع إحصائيات فإن عدد الحضور الجماهيري التي حضرت التسع المباريات في الدوري بلغ (164516) وهو عدد كبير.

ويرى المراقبون أنه سيرتفع أكثر حيث سينتقل التنافس إلى الحضور الجماهيري بين قطبي العاصمة الهلال والنصر وحينها سنشاهد إثارة مضاعفة وإبداعا في العطاء من قبل اللاعبين الذين سيتأثرون (إيجاباً) بالتحفيز والحضور الجماهيري.

وأتمنى أن تستمر قناتنا العزيزة في قرارها الجميل جداً أسوة بما يحدث في نقل الدوريات العالمية المتميزة.

- نجح الحكم الشاب تركي الخضير ومعاونوه الذين أداروا مواجهة الأهلي وهجر في رد اعتبار التحكيم السعودي الذي ظهر مهزوزاً جدا في مواجهات مختلفة وخاصة مواجهة النصر ونجران، وبالمناسبة الخضير مشروع حكم ناجح إذا واصل اهتمامه بنفسه وحد من أخطائه وهو مؤهل لذلك.

- النجوم في دوري جميل كثيرون ولكن صالح الشهري أعجبني أكثر، كفاه الله شر نفسه



*نقلاً عن الرياض السعودية