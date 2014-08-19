(الكبير.. كبير)

تشرفت بالاجتماع مع الرئيس العام لرعاية الشباب الأمير عبدالله بن مساعد لمدة خمس وعشرين دقيقة كان فيها مستمعاً ذكياً ومحترفاً، تكلمت حوالي عشرين دقيقة وتحدث في خمس دقائق يعلق فقط على كلامي، كنت أعرف أنه رجل مال وأعمال ورياضة، وفي الخمس وعشرين دقيقة وجدته كذلك من أصحاب النظرة البعيدة، كان جدوله ممتلأ لأكثر من عشر شخصيات رياضية كبيرة.

ـ لحظت ولمحت أن الرجل في تحدٍ مع نفسه ومع الوقت، يريد أن يكون في مستوى الثقة الملكية وهو كذلك لم يترك لا صغيرة ولا كبيرة تفيد الرياضة السعودية إلا طالبنا فيها بتقرير مفصل يتعامل مع الجميع بدرجة تقديرية واحدة، لايغضب ولايتسرع في الرد، لديه رؤية ومخطط كبير جدا وعلى ضوء ذلك يحتاج لعون كل خبير في تخصصه، ومن لم يتمكن في مد يد المساعدة لهذا الرجل المتحمس لخدمة وطنه عليه بالدعاء بأن الله يوفقه ومن كان بخيلا حتى بالدعاء فلا يكن معطلا ويلزم الحياد.

ـ فمع أبي عبدالرحمن سنشم رائحة العمل الدولي الاحترافي على جميع المستويات ولا يحتاج الأمير عبدالله بن مساعد غير الوقت والله أعلم.

كلام للي يفهموه

ـ نعم وألف نعم إن اللاعب حسين عبدالغني رش الماء على زميله لاعب الشباب بالمزح ولكن لجنة الانضباط كيف تعرف أنه مزح؟ لو حصلت من لاعب ثان واستشهد بمزحة القائد الكبير حسين عبد الغني؟ هذه لجنة انضباط ولو أنها لا تعجبني في أمور كثيرة وليست لجنة قلوب تفرق بين المزح والجد، رش الماء واحد بمزح أو غير مزح.

ـ النصر عاد الموسم الماضي وكان الفريق الذي لا يقهر ويصعب أن يكون كما كان الموسم الماضي لعدة أسباب أهمها، أن البنية التحتية الفنية لا تقارن بالجار الهلالي، كما أنه ليس في النصر ماديا ثلاثة في وزن الأمير الخلوق (كحيلان)، بعكس الهلال لديهم الكثير من الشخصيات الكبيرة في عطائهم المادي والمعنوي والمتابعة، وقريبون من الأمير عبدالرحمن بن مساعد.

ـ بطولة الخليج لكرة القدم والمقامة على أرضنا كسبها من الضروريات والخروج منها بأي مركز غير الأول يعتبر كارثة.



*نقلاً عن الرياضية السعودية