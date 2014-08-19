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الأحد 2 صفر 1442 هـ - 20 سبتمبر 2020
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18 أغسطس 2014
سبّاحات إيطاليا.. والبرونز
الثلاثاء 22 شوال 1435 هـ - 19 أغسطس 2014
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6 - 0
الثلاثاء 22 شوال 1435 هـ - 19 أغسطس 2014
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ليلة كانت صعبة على تشيلسي أمام بيرنلي
الثلاثاء 22 شوال 1435 هـ - 19 أغسطس 2014
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لا أحد يطير أعلى من تيري
الثلاثاء 22 شوال 1435 هـ - 19 أغسطس 2014
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الحقبة الجديدة تبدأ اليوم
الثلاثاء 22 شوال 1435 هـ - 19 أغسطس 2014
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أول أهداف تشيلسي في الموسم الجديد يسجله مدافع
الثلاثاء 22 شوال 1435 هـ - 19 أغسطس 2014
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