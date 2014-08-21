أنشيلوتي وأنريكه.. ما هي الحلول؟

إستعراضياً، لم تكن حلوة بالمرة مباراة ذهاب الكأس السوبر الإسبانية بين قطبي مدريد، الريال وأتلتيكو على أرض الأول، خلافاً لما كان متوقعاً.. الدرر الريالية تناثرت على أرض الميدان، وكل منها يساوي ثروة، ومع ذلك عجزت عن إختراق دفاعات الضيوف.. تعادل الفريقان 1-1، فبات أتلتيكو يملك الأفضلية لأنه سيكثف دفاعاته أكثر وأكثر إياباً مساء الجمعة في عرينه "فيسنتي كالديرون" طمعاً بتعادل سلبي يمنحه اللقب.

لم تكن حلوة، واللوم لا يقع على أتلتيكو.. فقير يقارع الغني وينغص عليه عيشته.. يغلق كل المساحات القريبة من مرماه ويعتمد لهز شباك الخصم على استغلال خطأ من مدافع أو هجمة مرتدة أو كرة ثابتة.. في الموسم الماضي الذي توج فيه بطلاً سجل 77 هدفاً، منها 24 من كرة ثابتة، أي نحو الثلث.. وهذا ما فعله في مباراة الثلاثاء، وما سيفعله على مدى الموسم "واللي تكسب به إلعب به"، من دون أن نشعر بأنه تأثر بانتقال الحارس كورتوا والظهير لويس فيليبي والمهاجم دييغو كوستا الى تشلسي.. والفضل كل الفضل يعود الى المدرب سيميوني الذي جاد بما هو موجود فلم ينه موسماً إلا وانتزع لقباً واحداً على الأقل، محلياً وأوروبياً، منذ أن حضر في 2011.. وعليه، قد لا يكون أتلتيكو مرشحاً أول للإحتفاظ بلقب بطل الدوري الذي ينطلق السبت ولكنه سيحاول أن يعض عليه بالنواجذ.

الأنظار ستكون مركزة كالعادة، وأكثر من اي وقت مضى، على ريال مدريد بطل دوري الأبطال، وعلى برشلونة الذي خرج من مولد الموسم الماضي بلا حمص، وخصوصاً بعدما أضيفت جوهرتان الى التاج الريالي وتتمثلان بطوني كروس وخاميس رودريغيز (كلفا 110 ملايين يورو فقط) وبعدما انضم رأس الحربة العضاض الأوروغوياني لويس سواريز الى صفوف النادي الكاتالوني ليشكل مثلث رعب حقيقي مع ميسي ونيمار.

كيف سيوجد المدرب الجديد لويس أنريكه التناغم بين أضلاع المثلث؟ السؤال مهم لأن برشلونة لم يهو اللعب برأس حربة صريح في الفترة الأخيرة ولذا ولى الأدبار كل من إيتو وإبراهيموفيتش فخلت الساحة لميسي وحده.. برشلونة مدمن على ميسي، وغيابه عن أي لقاء لا يضع الفريق في مأمن، وهذا ما كان واضحاً الموسم الماضي بعدما تكررت إصابته.. ولكن، في المقابل، كان الريال مدمناً على كريستيانو رونالدو وبدرجة مساوية، ولذا ظهر المدرب أنشيلوتي عابساً متجهماً خلال المؤتمر الصحافي الذي أعقب مباراة الثلاثاء.. خرج نجمه الأول مصاباً.. وجع في الركبة وفي عضلات الفخذ الأيسر، ولا يعلم أحد كم سيطول الغياب.. المنافسة الهيستيرية بين رونالدو وميسي على لقب أفضل هداف محلي وأوروبي ولقب أفضل لاعب في العالم أنهكت الإثنين معاً وبات مفروضاً على مدربيهما، اياً كانا، أن يوجدا الحلول البديلة.. سواريز حل بديل لدى أنريكه، ولكن كيف؟ ودي ماريا أو رودريغيز حل بديل لدى أنشيلوتي في غياب رونالدو، ولكن بنسبة كم في المئة ستكون تغطية هذا الغياب ناجحة؟ والملاحظة الأخرى هي أن ريال يملك بن زيمة وحده كرأس حربة، وهذا ما قد يفرض الكسل على المهاجم الفرنسي، وهو كسول أصلاً حتى أن مورينيو شبهه يوماً ما ب"الأرنب".

*نقلا عن ستاد الدوحة القطرية