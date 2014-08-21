فاز الهلال.. ولكن!!

كادت أن تنتزع تسديدة لاعب السد التي اصطدمت بعارضة المرمى قلوب جماهير الهلال الغفيرة التي أخفت المساحات الفارغة في استاد الملك فهد، مرحلة حرجة في منعطف ضيق يمر به الزعيم في مشواره الآسيوي، المشي على الحبل الرفيع وهو ما يعني أن السقوط خطر جدا، الأنفاس التي تزداد احتباسا كلما تلاشت دقائق المباراة لا يسعفها بأنبوبة أكسجين نقي سوى لاعب بمستوى القدرات المهارية للاعب سلمان الفرج، لاعب ينافس نيفيز في تسجيل الأهداف بطريقة بهلوانية!

الجمهور، بل الموج الأزرق ظن أنها مباراة تتويج في نهائي كأس آسيا فحضر بهذا الشكل المخيف للخصم، ولفريقه أيضا! كان لا بد من إكرام وفادته، حتى ولو بفوز غير مطمئن قدره هدف واحد، احيانا يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق، وفي المستقبل للأرض ربيع سيزهر بإذن الله.

الطريق الآسيوي وعر جدا، كل المواسم الماضية تعطل فيه الهلال، وتألم، هذا الموسم بدا الهلال يبرق ويرعد وسيمطر بإذن الله.

بقايا...

-مباراة الإياب مخيفة جدا.. الله يستر.

-مهما تعددت الإصابات على عزوز الدوسري فهي تعطله مؤقتا ولا توقفه.

-عزوز بحاجة إلى من يعلمه التركيز أمام المرمى.

-جمهور عاشق للزعيم حضر الثلاثاء منذ وقت مبكر يوم الثلاثاء فملأ المدرجات حتى غصت.

-تياجو نيفيز.. لاعب يتجدد.

-الاتحاد جيد نفسيا، ضعيف فنيا، وهذا سبب خسارته في الذهاب أمام العين.

-مباراة الإياب أظنها صعبة على الاتحاد.

-يبذل رئيس الرائد جهدا كبيرا في سبيل تسيير أمور الفريق، تمنيت أنه بدأ الموسم بفوز يرفع المعنويات

-الحضور الجماهيري الغفير للاتحاد والأهلي في مباراتيهما يشير إلى موسم جماهيري جيد.

-أهل جدة عاشقون لكرة القدم ويستحقون ملعب الجوهر



*نقلا عن الرياض السعودية