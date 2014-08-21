20 أغسطس 2014

حتى بطل العالم وآسيا.. لايتقبل الهزيمة

حتى بطل العالم وآسيا.. لايتقبل الهزيمة

بعد أعوام قليلة من تأسيسه.. سيدني يضرب كبير القارة وأثرى أنديتها

بعد أعوام قليلة من تأسيسه.. سيدني يضرب كبير القارة وأثرى أنديتها