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20 أغسطس 2014

3 سبّاحات .. 3 ميداليات 3 سبّاحات .. 3 ميداليات الخميس 24 شوال 1435 هـ - 21 أغسطس 2014
بنتلي ..! بنتلي ..! الخميس 24 شوال 1435 هـ - 21 أغسطس 2014
حتى بطل العالم وآسيا.. لايتقبل الهزيمة حتى بطل العالم وآسيا.. لايتقبل الهزيمة الخميس 24 شوال 1435 هـ - 21 أغسطس 2014
البابا .. وباوزا البابا .. وباوزا الخميس 24 شوال 1435 هـ - 21 أغسطس 2014
كرة طائرة ..! كرة طائرة ..! الخميس 24 شوال 1435 هـ - 21 أغسطس 2014
بعد أعوام قليلة من تأسيسه.. سيدني يضرب كبير القارة وأثرى أنديتها بعد أعوام قليلة من تأسيسه.. سيدني يضرب كبير القارة وأثرى أنديتها الخميس 24 شوال 1435 هـ - 21 أغسطس 2014
مدرب خارج الملعب.. وآخر داخله مدرب خارج الملعب.. وآخر داخله الخميس 24 شوال 1435 هـ - 21 أغسطس 2014
هدف بـ80 مليون يورو هدف بـ80 مليون يورو الخميس 24 شوال 1435 هـ - 21 أغسطس 2014
باللحظة الأخيرة ..! باللحظة الأخيرة ..! الخميس 24 شوال 1435 هـ - 21 أغسطس 2014
كرة عرضية.. وكاسياس بين الشباك، إذاً ستسكن الشباك كرة عرضية.. وكاسياس بين الشباك، إذاً ستسكن الشباك الخميس 24 شوال 1435 هـ - 21 أغسطس 2014

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