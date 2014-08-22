نور.. يحزن

هل غامر محمد نور بالعودة للعب من جديد بعد أن حقق بطولة الدوري وكأس ولي العهد مع فريق النصر بنهاية الموسم الماضي، وليت اللاعب طالب عقب الموسم الناجح من نادي النصر بإقامة مباراة اعتزال مشتركة بين فريقي النصر والاتحاد؟

ـ طبيعي بل وأبصم بالعشرة بأن ذلك الاعتزال سيكتب في التاريخ من ذهب لإنجازاته مع الناديين ومحبة الجماهير الصفراء للاعب القائد وخلصت قصة نور مع الكرة باعتزال ... أوحد ليس له مثيل.

ـ فالكل وبدون مجاملة طالع مستوى نور من خلال مشاركته في مباراتي الفيصلي والفتح وأخيراً أمام فريق العين يؤكد أنه ليس هو نور... السابق.

ـ وليس هو نور... الذي كان يصول ويجول في الجهة اليمنى ويلعب الكرات البينية أو الساقطة أو يركض لمتابعته الكرات العائدة من حارس المرمى ليسجل منها الأهداف.

ـ فالجميع شاهد أداء الكابتن ومن خلال الدقائق المعدودة التي شارك به (أبو نوران) يتضح أن من يحبه يقول داخل نفسه ليت (نور) توقف بعد النصر.

ـ بل إن هذا حال ما يقوله فكر ... ورأي مدرب فريق الاتحاد الكابتن خالد القروني والذي يمنحه الفرصة للعب خلال دقائق معدودة فقط في ظل تقدم أو تعادل الفريق المونديالي.

ـ ومن حيث الأداء الفني فإن النمر السابق هرم وبات ينتظر الفريسة علها تأتي إليه إذ بات يلعب على الواقف ومن خلال كرات (مرتاحة) وإن حاول التحجيز على الكرة في أماكن ضيقة في الملعب مثلما كان يفعل في السابق عله يعيد بعض اللمسات السابقة ولكن العمر لم يساعد.

ـ والخوف أن نور لايزال يفكر بل وربما مقتنع بأن لديه الكثير ليقدمه وأن الكابتن خالد القروني يظلمه بالابقاء عليه في مقاعد الاحتياط ولابد وأن يشارك به من بداية المباريات ... وهنا تكون الكارثة فهل تنبه نور وإدارة الاتحاد لهذا الموضوع ؟... ياريت.

اضحك وأنت ساكت

ـ كلام الأخ سلمان النمشان عن ملعب مدينة الملك عبدالله بجدة والاستعجال باللعب عليه عين العقل، وهذه نهاية العجلة من قبل رعاية الشباب والأندية بدليل أن أرضية الملعب كانت خلال مباراة الاتحاد سيئة لتأتي مباراة الأهلي ويصل الملعب إلى مرحلة الأسوأ.

ـ ما يقدمه لاعبا الأهلي العمري والمقهوي مضرب للتضحية ودرس مجاني للاعبي الأهلي الاتكاليين ... فمن يصدق أن المقهوي هو من حاول أن يمنع محمد الراشد من تسجيل هدف فريق هجر الوحيد وهو لاعب وسط أو صانع للعب؟

ـ بالرغم من البداية القوية للدوري السعودي الا أن معلقي المباريات في القناة الناقلة دون المستوى المأمول، فهم للأسف معلقي صراخ ومبالغة ومعلومات مغلوطة ...وأعان الله آذان المشاهدين.

ـ الأخ محمد النويصر ابتهج وفرح بعدد المشجعين والحضور للمباريات، ونحن نسأل الأخ محمد أين هي الأرقام الحقيقية؟ وأين توزيع التذاكر النموذجي؟ خسارة يا أبوعبدالله الدوري والجماهير السعودية تستحق منكم أكثر.

ـ هل يعقل أن يفرح الاتحاد بزيادة عدد جمهوره عن جمهور الأهلي بفارق 290 مشجعاً .. بالفعل أهل العقل في راحة، وهل نسي هؤلاء الزملاء من المسؤول عن هذا التعداد؟ ومن هم منسوبو شركته؟ وماذا يشجعون؟.

