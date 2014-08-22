آخر الأسبوع.. كلام في كلام

السبت..

ينظر البعض لدورة كأس الخليج بأنها بطولة ودية لا تتعدى ذلك..ولكنهم يعتبرونها بطولة مهمة في نفس الوقت..وهو تناقض بحد ذاته..فالدعاة الذين كانوا ينادون بإلغاء البطولة هاهم يغيرون أرائهم ويعتبرون استمرار كأس الخليج من ضروريات المنطقة لعدة أسباب..ومع ذلك يبقى ملفها القديم الجديد بدون حل وهو الاعتراف الدولي بها من قبل (الفيفا).. وقد تصدر هذا الملف خليجي 21 بالمنامة..وتعد رئيس الاتحاد العماني لكرة القدم بأن يحقق الاعتراف الدولي بالدورة..ويبقى على البطولة المقبلة شهرين وأيام قليلة..فعسى أن نسمع خبرا يسر الناظرين..واللي طول الغيبات جاب الغنائم..!!

الأحد..

المنتخبات الخليجية تستعد لاستحقاقين مهمين الأول دورة كأس الخليج في نوفمبر بالرياض والاستحقاق الثاني كأس آسيا بأستراليا في يناير من مطلع العام المقبل..وما لاحظته بأن معظم المنتخبات الخليجية التي ستواجه بعضها البعض في خليجي 22 بالسعودية ستلعب مع نفس المنتخبات في تجاربها الودية ( الاورجواي كوستاريكا) وغيرها من المنتخبات..حتى منتخبنا الذي تعرض للانتقاد بعد معسكر فرنسا والتجارب المتواضعة التي لعبها هناك..عدل من استراتيجية الأعداد وسيلعب مع نفس القوافل التي ستمر بالمنطقة الخليجية..رغم تحفظي بطريقة الأعداد الجماعية التي لها مميزات في تقليل تكلفة تذاكر السفر.. ولكن لها جوانب سلبية أخرى ..ولكنها بالنسبة لمنتخبنا تبقى أفضل من تجارب معسكر فرنسا..!!

الاثنين..

أتوقع أن تشهد النسخة (22) من كأس الخليج المقبلة اهتماما إعلاميا كبيرا يفوق الدورات السابقة وربما ارتفاع قيمة بيع حقوق النقل التلفزيوني إلى رقم لم يبلغه من قبل، دليل ومؤشر بأن هناك اهتمام بهذه الدورة..أتمنى أن يتواكب هذا الاهتمام الإعلامي بالاهتمام الفني للمنتخبات الخليجية التي عليها أن تقدم وجها فنيا مغايرا عن النسخة الفائتة..خاصة وأن الحضور الجماهيري في مملكة الجماهير لن يكون أقل من الاهتمام الإعلامي اذا لم يكن موازي لها..نتمنى أن نرى خليجي 22 من أفضل النسخ الخليجية.

الثلاثاء..

(9 أندية من أصل 14) اعترضت على دوري المحترفين يعني أغلبية الأندية التي شاركت أو صعدت لدوري المحترفين..واستطاعت هذه الأندية أن تضع شروطها على طاولة الاتحاد وأن تغيير بعض السياسات في هذه المسابقة..منها سياسة تقسيم حصص الحقوق..وكذلك استطاعت أن تغيير موعد المسابقة..وأن تغيير تشكيل رابطة المحترفين لأنها اشتغلت بشكل جماعي..والناتج ان اتحاد الكرة رفع مخصصاتها المالية..ودفع مستحقاتها المتأخرة بعد ضغوطات..مما فتح أعين أندية الدرجة الأولى التي طالبت بأن تعامل بالمثل..والسؤال هل يستطيع الاتحاد ان يلتزم بالمخصصات المالية التي يمكن أن تبلغ (700 ألف ريال) فقط لأندية المحترفين..بخلاف المخصصات الاخرى التي لها علاقة بتشغيل المسابقة..ومازلنا نقول إن دوري المحترفين يحتاج الى إعادة نظر في كثير من سياساته..التي يمكن ان تؤثر سلبا على ميزانية أعداد المنتخبات الوطنية وهو الأمر الذي لا نتمناه..!!

الأربعاء..

(الشيبة).. أحد العلامات الفارقة في منتخبنا الوطني الكروي وهو أحد من قدم جهدا كبيرا للمنتخب الوطني وساهم بشكل او بأخر مع زملائه بأن يقدم الوجه المشرق لكرتنا العمانية..فألا يستحق الشيبة قليلا من الاهتمام قبل أن نتفاجئ بأن الشيبة أحيل إلى التقاعد كما حدث لزملائه..!!

الخميس..

رئيس نادي أهلي سداب سيف الرحبي الذي أعلن استقالته منذ أيام من رئاسة النادي الذي قاده إلى تحقيق العديد من الإنجازات والاستحقاقات هي شخصية تستحق الاحترام والإشادة على العمل الذي قامت به خلال السنوات الفائتة..فرغم الظروف التي يمر بها النادي إلا أنه وضع النادي في مقدمة الأندية بل ووقف النادي على منصات التتويج خلال السنوات الفائتة في عدد من الألعاب..وسجل الرحبي حضورا بارزا في المناسبات والمحافل .

*نقلا عن جريدة السبسبة العمانية