نعود هذا الأسبوع لتسليط الضوء على أحد المواضيع العلمية المهمة والتي يتم تداولها كمحور للنقاش على الأصعدة العملية وهي «Big Data» وترجمتها بالعربية «البيانات الضخمة»، ومحاولة الربط بينها وبين إمكانية استخداماتها في الوسط الرياضي.

- العلم والرياضة لا يمكن فصلهما عن بعض مهما حاول الكثير بوصف الرياضة ومعاملتها بأنها هواية لا أكثر، الرياضة أصبحت الآن صناعة قائمة بذاتها تدر مئات المليارات على اقتصادات الدول التي تتعامل معها باحترافية.

- فمبيعات المنتجات الرياضية بأمريكا مثلا تجاوزت الثلاثين مليار ريال سنويا، والصرف على الإعلان شكل أكثر من 30 % من إجمالي إعلانات الشركات الأمريكية وأكبر 50 معلنا صرف أكثر من 25 مليار ريال خلال عام واحد فقط.

- وبالعودة لموضوع الأسبوع (Big data) «البيانات الضخمة» وهي التي عرفتها أغلب المراجع بأنها مجموعة من البيانات الضخمة جدا والمعقدة ومن الصعب معالجتها باستخدام أداة واحدة فقط من أدوات إدارة قواعد البيانات أو باستخدام تطبيقات معالجة البيانات التقليدية.

- المنتخب الألماني كان أحد السباقين لاستخدام هذا المفهوم العلمي وارتبط مع الشركة العالمية SAP ذات الباع الكبير في البرمجيات التي تخدم عمليات كبرى الشركات العالمية (مقرها والدروف بألمانيا ولديها أكثر من 65 ألف موظف).

- تم استخدام ما يطلق عليه الآن «Match Insight» لاتخاذ قرارات فنية، معرفة لياقة اللاعبين وقياسها، التحضير للمباريات وكيفية إدارتها. أوليفر بيرهوف مدرب ألمانيا يقول في برنامج تلفزيوني: تخيل أنه خلال 10 دقائق 10 لاعبين وبثلاث كور يمكن الحصول على 7 ملايين نقاط معلومات.

- نظام يحتوي على مثل هذه المعلومات والتعقيدات لم يتم استخدامه قبل كأس العالم بالبرازيل، وأثبت كفاءته مع ألمانيا. وستقوم الشركة العالمية بطرح البرنامج للاتحادات الأخرى والفرق لشرائه، وبكل تأكيد الإعلام المتطور يمكنه الاستفادة منه كما قدمت ESPN تغطية مختلفة لاعتمادها على الأجهزة الكفية وSAP صرحت بإمكانية طرح نسخة للاستخدام الإعلامي.

- ألمانيا تثبت مرة أخرى بأن الريادة والحصول على كأس العالم ليس وليد الصدفة بل بالتخطيط والعمل المختلف عن البقية. وإنشاء المعسكر التدريبي Campo Bahia بالبرازيل موضوع آخر نتطرق له قريبا.

ماقل ودل:

صعبة وليست مستحيلة!

*نقلا عن عكاظ السعودية