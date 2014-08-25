فان غال: لا يمكن لمانشستر التعاقد مع ميسي

أكد الهولندي لويس فان غال، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، أن إدارة ناديه لم تعلن بعد عن تعاقدها رسميا مع الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، لاعب ريال مدريد السابق، كما كشف أنه لن يتحدث في هذا الأمر قبل صدور إعلان رسمي من إدارة النادي.

يذكر أن وسائل الإعلام ذكرت في الأيام القليلة الماضية أن دي ماريا أصبح قاب قوسين أو أدنى من الالتحاق بصفوف "الشياطين الحمر" مقابل 70 مليون يورو.

وفي معرض رده حول سؤال ما إذا كان يعجبه دي ماريا، قال فان غال: "نعم، ولكن يعجبني ميسي أيضا. هناك العديد من اللاعبين في العالم الذين يروقون لي، ولكن لا يمكن أن يتعاقد مانشستر معهم جميعا".

وتطرق المدير الفني الهولندي إلى الحديث عن تعادل فريقه أمام ساندرلاند، أمس الأحد، في المرحلة الثانية من الدوري الإنجليزي قائلا: "في شوط المباراة الأول كان الفريقان متعادلين في كل شيء. لم نخلق العديد من فرص التسجيل، إلا أننا تمكنا من إحراز هدف رائع، مستغلين الفرصة الأولى التي سنحت لنا، بعد ذلك تمكنوا هم من إحراز هدف التعادل. كنا الأفضل في الشوط الثاني. إنه شيء محبط".

وأضاف: "افتقدنا للتمريرات الفعالة في منطقة المناورات، حيث إن معظم التمريرات كانت دون جدوى. عانينا من البطء الشديد".

وأشار فان غال إلى أن أشلي يونج استحق ضربة جزاء، وقال: "يونج بالغ في سقوطه، ولكن هذا لا ينفي أن المدافع قام بعرقلته. فان بيرسي استحق أيضا ضربة جزاء بعد اعتراضه داخل منطقة المرمى".