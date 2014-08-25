منصة الفضيحة يا سمو الرئيس العام..!!

ماطلت الرئاسة العامة لرعاية الشباب كثيراً بسحب مشروع نادي الرائد المتعثر حتى قيض الله الأمير عبدالله بن مساعد رئيساً لرعاية الشباب فسارعوا إلى تطبيق النظام وتم سحب المشروع بعد خمس سنوات من الإهمال والتقاعس المفجع..!!

عبدالله بن مساعد قال لإدارة الرائد عندما استقبلهم قبل فترة: إحنا الغلطانين واعذرونا.. ووضع يده على صدره..!!

معنوياً الأمر في غاية اللطف والجمال الأدبي لكن المحك الأساسي لقبول العذر هو في تعويض شباب الرائد عن ذلك الإهمال التاريخي وهم من يعانون المرارة بمنشآت قامت على اجتهادات لم تستطع أن تمنع اللصوص من سرقة ملفات وخزينة النادي..!!

الحديث عن فشل رعاية الشباب في المشاريع والصيانة لا يحتاج إلى أدلة ففشل تلك الإدارة السيئة عملياً واضح لكن للتاريخ لا بد أن أذكر فضيحة منصة ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة لتضاف لسجل فضائح رعاية الشباب ضد مدينة بريدة..!!

طالب مسؤولي أندية بريدة والإعلاميين تغيير منصة الملعب ووضع سقف لها وذلك قبل خمس سنوات أو أكثر وفعلاً بدأت رحلة البناء والتخطيط منذ ثلاث سنوات ففشل الرسم الهندسي الأول برغم البدء فيه لأنه يخالف المنطق وتفنن مسؤولو الإدارة الهندسية والفنية برعاية الشباب باعتماد مخطط آخر وظلوا يكسرون ويبنون مدة سنتين والنهاية منصة لا يجلس فيها أحد لأنها تعوق مشاهدة المباراة والمدهش أنك تجلس وأمامك ستة اعمدة تمنعك من رؤية الملعب في تخطيط عالمي لمهندسي رعاية الشباب..!!

فشل واستهتار تاريخي ممتد لم يجد من يقوم اعوجاجه فأصبح ماركة مسجلة باسم رعاية الشباب التي توارثت مركزية عقود الصيانة والإنشاءات فقط بالرياض بينما فروع مكاتب الرعاية بالمملكة ممنوعة من ذلك الحق عكس الإدارات الحكومية الأخرى..!!

كل شيء بالرياض..!!

كل شيء عندهم هناك..!!

مدير رعاية الشباب بالمنطقة هو مجرد كومبارس لتجميع التذاكر..!!

النتيجة هي قتل كل جميل لشباب هذا البلد والحرص على اغتيال كل أحلامه ببطء وتعريض المجتمع لأخطار أمنية وصحية واجتماعية بسبب الحرب على الشباب بدلا من رعايتهم..!

نريد مساءلات حقيقية وعادلة وشفافة للمتورطين بتلك الفواجع..!!

نريد تغييراً بآلية المشاريع وفتحاً لنوافذ الثقة بالمناطق بدلاً من تكريسها داخل إطار محدد يبدأ وينتهي بالمركزية القاتلة..!!

نريد أن لا يلين قلبك يا رئيس رعاية الشباب لمن استزف أو سرق أو استهتر أو تقاعس بتحويله للجهات القضائية فقد تسبب بقهر شباب لا ذنب لهم سوى أن رقابة نائمة لم تساندهم ..!!

صدقني يا أمير.. إن لم تضرب بيد من حديد وبالنظام والقضاء فلن تستطيع أن تعالج شيئاً..

قديما قالوا.. العود من أول ركزة..

أركزه ببطن الفساد فقط..!!







*نقلاً عن الجزيرة السعودية