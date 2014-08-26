إنذار مبكر للأهلي



** ليس من مصلحة الكرة السعودية أن يغيب ناد كبير كالأهلي عن تحقيق لقب بطولة الدوري...

** في الموسم الماضي عاد النصر لتحقيق اللقب وبعودته تجددت الإثارة في المنافسات السعودية وتعدد المتنافسين على الألقاب وننتظر أن يعود الأهلي الكبير عبر بوابة لقب الدوري...

** الأهلي في هذا الموسم يملك كل أدوات تحقيق اللقب على كل الأصعدة وهذا ما جعل جماهيره تمني النفس بأن يكون هذا الموسم هو موسم عودة الكبير لتحقيق لقب دوري المحترفين...

** البداية كانت أكثر من رائعة توجها الفريق الأخضر بفوز سداسي على هجر لكن الكبير تعثر بالتعادل في نجران ما أصاب أنصاره بخيبة أمل...

** لا ألوم انصار الأهلي في ردة فعلهم على ذلك التعثر ولكنها (أي ردة الفعل) يجب أن توظف (إيجاباً) لدعم مسيرة الفريق للإمام لا أن تكون (سلباً) بحيث تثير المشاكل والانشقاقات أو حتى تصيب اللاعبين بالإحباط...

** من غير المنطقي الحكم على أي فريق كان من خلال جولتين سواء بقدرته على المنافسة أو عكس ذلك فالدوري طويل وقابل لكل الاحتمالات...

** ما حدث للأهلي في نجران كان نتيجة عوامل عدة أبرزها (من وجهة نظري) استهانة لاعبي الأهلي بمنافسهم عطفاً على نتائج الجولة الأولى من الدوري إلى جانب أن نجران يعد فريقاً صعب المراس على ارضه وأخيراً يتحمل مدرب الفريق جزءً كبيراً من ذلك التعثر عندما احتفظ بثلاثة محترفين اجانب على دكة البدلاء !!

** قد أقبل أن السيد جروس غير مقتنع بقدرات بالومينو وأن الهولندي مصطفى الكبير ليس في جاهزية تامة لكن ماذا عن المحترف الذي اختاره السيد جروس وهو النيجيري اسحاق !

** من حسن حظ الأهلاويين أن تعثرهم جاء في وقت مبكر من الدوري يمنحهم فرصة تصحيح السلبيات والعودة مجدداً للمنافسة قبل أن تذهب فرق المقدمة بعيداً ويتسع الفارق النقطي...

** شخصياً لا أعرف القدرات الفنية للمحترف الهولندي مصطفى الكبير أو النيجيري اسحاق لكنني أعرف جيداً ما يملكه السوري عمر السومه والكولمبي بالومينو ومتى (اقتنع) جروس بقدرات هذا الأخير ونجح في توظيفه مع بقية عناصر الفريق محليين وأجانب فإن الأهلي سيعود قوياً وسيكون أحد أبرز المنافسين على كل بطولات الموسم...

** أعلم أن الوقت مبكر جداً للحديث عن هوية المتنافسين على لقب دوري المحترفين لكن واضح أن اللقب لن يخرج عن أحد الفرق الخمسة (النصر والهلال والاتحاد والشباب والأهلي) وبقية الفرق ستحدد وبشكل كبير هوية بطل الدوري من خلال إحداث مفاجآت مثلما فعل نجران مساء السبت أمام الأهلي...

** لا أخشى على الأهلي إلا من الأهلاويين انفسهم....

*نقلاً عن الرياضية السعودية