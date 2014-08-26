ليلة العبور

مهما كانت الظروف، وعلى الرغم من الموقف السلبي وغير الموضوعي والبعيد عن الإنصاف من جانب الاتحاد الآسيوي تجاه جماهير الإمارات ونادي العين، وحرمانهم من الحضور والوقوف خلف ممثل الوطن في مباراة العبور نحو الدور نصف النهائي لدوري أبطال آسيا، وعلى الرغم من تلك الأجواء غير الصحية التي غلفت أجواء مباراة الإياب التي نحن على موعد معها الليلة على استاد الجوهرة في جدة بالمملكة العربية السعودية، يتطلع زعيم الأندية الإماراتية لإنهاء مهمته بنجاح أمام اتحاد جدة وتحقيق نتيجة إيجابية تضاف إلى ما حققه الفريق في مباراة الذهاب والتي انتهت بفوز العين بهدفين دون مقابل، كانت كافية لكي تدفع الفريق البنفسجي بقوة نحو الاقتراب كثيراً لانتزاع بطاقة الدور قبل النهائي للبطولة القارية.

حسابات مباراة الرد تختلف اختلافاً جذرياً عن مباراة الذهاب، نعترف بأن ما تحقق كان مهما جداً، فالفوز بهدفين كان خطوة مثالية قربت المسافة كثيراً نحو بلوغ الدور التالي، ولكن المهمة لم تنتهي عند هذا الحد، والمشوار لا يزال له تتمة ومن دونه لن يكون لما تحقق أي معنى، وحتى يكون ما حققه الزعيم في المباراة الماضية مهماً ويحقق أهداف الفريق، لا بد من خطوة أخرى أكثر أهمية، وهي تلك المتمثلة بالعودة من جدة بنتيجة إيجابية تحافظ على مكتسبات مباراة الذهاب وتضع الزعيم في الدور نصف النهائي للبطولة القارية.

المهمة لن تكون سهلة أمام فريق بحجم الاتحاد يملك سجلاً حافلاً من البطولات والإنجازات ويلعب على أرضه، ومع ذلك فإن ما حققه الزعيم في المباراة الماضية تأكيد على أن طموح العين لن يتوقف إلا ببلوغ النهائي وتحقيق اللقب، ومن يفكر في البطولة يستحيل أن يتطلع للوراء. وبالتوفيق.

كلمة أخيرة

بيان اتحاد الكرة الموجه ضد طيران الإمارات جانبه التوفيق من جميع النواحي، وأساء للاتحاد وللقائمين عليه .. فعلاقات مؤسساتنا الوطنية ببعضها بعضاً أكبر من توصف بالتسول، وغداً لنا وقفة.



*نقلاً عن الرؤية الإماراتية