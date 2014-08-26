مؤامرة الاتحاد الاسيوي!

رغم قسوة القرار الآسيوي وعدم قبوله للاستئناف بشأن حرمان جمهور الاتحاد من حضور مواجهة الفريق ايابا في جدة واحساسي بمعاناة انصار العميد الا ان الاتحاد الاسيوي ممثلا بلجنتي الانضباط والاستئناف قدما درسا في كيفية اتخاذ القرار بقناعة واثباتات وتثبت دون الاعتماد على تصوير كاميرا "صديق"و مشجع اومكالمة فلان وصراخ آخر لذلك عززت لجنة الاستئناف من موقف لجنتها الشقيقة وتركت لنا الشجب والامتعاض واسقاط اخطائنا على الغير بعقدة "المؤامرة القارية تجاه رياضتنا منذ سنوات مما جعل الأخطاء تتكرر من اللاعبين والجماهير حتى اشعار آخر..ليجدها البكائيون فرصة للنيل من رجال الرياضة السعوديين والتحسر على حال ممثلينا في الاتحاد القاري الذين يريدون ان يكون دورهم "الاستجداء ودغدغة العواطف بعبارات ترحم لتبرئتنا من الخطأ وتجاهل تام للأنظمة والقوانين مع انه من الأصوب ان نواجه انفسنا بصدق ونعترف بالخطأ ونعمل على تقويمه حتى لا نمنح الجهة المشرعة فرصة والأخذ بالاعتبار اننا اذا كنا نطالب بحق فهناك جهات منافسة تسعى لذات الهدف بل انها تعمل بشكل مضاعف للظفر بأبسط حقوقها كما حدث من الأشقاء الاماراتيين الذين تواصلوا مع الآسيوي بشأن عدم قبول استئناف اتحادنا حول جماهيره.

وهذا حق مشروع لهم، لذلك يجب ان نواكب تطورنا بفكر مختلف عن السابق وننسى اسطوانة "المؤامرة" التي حرمتنا نجوم واحرجت اندية ونعمل سويا على ان نكون منضبطين في كل شي وحتى في تقبل القرارات اذا كنا على خطأ!!

نقاط خاصة

-في عهد الشفافية والوضوح قدمت رياضة "الرياض" درسا في نقل المعلومة واظهار الحقيقة عبر استفتاء ضخم شارك به نخبة انصفوا من خلاله المتميزين في كل الأندية حيث حظي النصر بجوائز التميز من الموسم الماضي فهنيئا له وهنيئا للاعلام بهذا العمل المهني الجميل.

-سنتابع هلالنا في الدوحة واتحادنا في جدة.. الأولى خطرة للغاية ففارق الهدف لايطمئن وعشمي ان يدرك رجال الهلال ذلك بضرورة احترام الخصم ودخول المباراة وكأنهم يعوضون الخسارة وبالنسبة للعميد فحاله صعب كونه يدخل المواجهة بلا جمهور الا أنني ومن مواقف سابقة لهذا الفريق اتفاءل خيرا ،بشرط ان تتجلى روح الاتحاد المعروفة التي تبهر "عين" وتخفي أخرى!

- الأهلي بات لغزا محيرا لجمهوره عطاء متذبذب لا دخل للمدربين فيه فمعظم الجنسيات الأجنبية دربت الفريق وسبق ان قلت ان روح معظم اللاعبين مفقودة ولاتقارن بروح الفرق المنافسة..ولابد من "معالج" لتك المعضلة التي اتعبت الجمهور الأهلاوي الصابر!

-تناقض لجنتي الانضباط والاستئناف في قراراتهما الموسم الماضي اتمنى ان لا يتكرر هذا الموسم وسبل ذلك ..التثبت والنظام الواضح مع العدل والمساواة دون اي تأثير خارجي مع ضرورة عدم تأخر صدور القرار تفاديا للغط والبلبلة!



*نقلاً عن الرياض السعودية

