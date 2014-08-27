تشجع الهلال.. هذا لك

فاز الهلال .. تأهل الهلال .. خطوة واحدة للنهائي .. ما اجمل الهلال عندما يعود .. ليست عبقرية ريجي .. ليس الفرج ولا نيفيز ولا ناصر .. بل انتم .. جمهور الهلال من ضرب السد .. من ألقى الرعب في القلوب البيضاء .. إلى الان قلوبهم ترجف من موقعة الرياض.

جاءوا كالمطر رغم ان (ارياقهم ناشفة) .. العروق الزرقاء لا تعرف الظمأ .. لا يعطشون أبدا .. عطشهم الوحيد للبطولات .. يشجعون الهلال .. يحبون الهلال .. يتابعونه اينما حل وارتحل .. ما اطيبكم .. ما اخلصكم .. إلى الان لا تعرفون انكم انتم الهلال.

الحرارة تصل لخمسين .. ستين وسبعين .. وجماهير الهلال (حاضرين .. حاضرين) .. لا تثنيهم الحرارة ولا المسافة ولا السفر .. حتى في الغبار يلبسون كمامات ويهتفون .. اتذكرون اول بطولة خارجية للهلال .. اتذكرون فوز جمهور الهلال على المطر؟

ما يميز جمهور الهلال انه لا يهتم بالأندية الاخرى .. فما يحركه هو حب الهلال .. من يُشغل نفسه بغيره لا ينجح. اذا كثر تلفت الرجل سقط. تركيزهم على دعم الهلال فقط .. لا يشغلهم إلا ما سيفعلونه في المباراة القادمة .. ابهروا اسيا بأكثر من ثلاثة وستون الف ازرق.

لم يصدق ريجي نفسه .. اعتقد انه دخل الملعب الخطأ .. هل فعلا هو في السعودية؟ هذا الجمهور لا تشاهده إلا في اسبانيا .. اهدأ يا كوتش فهذا الجمهور معك .. تطور جمهور الهلال اكثر مما تطورت الكرة السعودية.

رحل سامي والنعيمة .. والثنيان رحل .. رحل من رحل وبقيتم تملأون المدرجات .. شيء ما عمره حصل. خمسون عاما من البطولات وخمسون عاما من المدرجات الممتلئة .. ألا تعرفون الملل؟ يا لكم من جمهور طماع .. يا لكم من جمهور نهم.

دخلت الهلال وعمري ثلاثة عشر عاما .. عرفت جمهور الهلال عن قرب .. عرفت من اليوم الاول انه فاهم كورة .. لا يجامل على حساب الهلال .. هذا سر الهلال .. هذا سر الاستمرار .. عندما يقول ان الادارة أخطأت فهي بالتأكيد مخطئة .. عندما يقول للاعب انتبه لنفسك ومستواك فهو يعني كل كلمة. اما المدرب فلا يقيمه افضل من جمهور الهلال.

اتمنى ان يأتي اليوم الذي ارى فيه ممثلا او ممثلين من جمهور الهلال في مجلس الادارة .. فهذا الجمهور استثنائي ويستحق تقديرا استثنائيا .. هم الهلال .. وبدونهم الهلال مجرد فريق ازرق .. بدونهم الهلال ناد مثل بقية الاندية.

لكم وحدكم كتبت .. تستحقون اكثر مما اكتبه .. شيء يجول في خاطرى من مدة .. ولكن منظركم في الدرة اخرجه .. لكل مشجع هلالي .. لكل من يسحره الازرق .. مقال اليوم لك مني هدية.

*نقلا عن الرياضية السعودية