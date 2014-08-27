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26 أغسطس 2014

الكندية إيوحين بوشارد في بطولة أميركا المفتوحة للتنس الكندية إيوحين بوشارد في بطولة أميركا المفتوحة للتنس الأربعاء 1 ذو القعدة 1435 هـ - 27 أغسطس 2014
ليل وبورتو.. عنف وأهداف ليل وبورتو.. عنف وأهداف الأربعاء 1 ذو القعدة 1435 هـ - 27 أغسطس 2014
أناقة ..! أناقة ..! الأربعاء 1 ذو القعدة 1435 هـ - 27 أغسطس 2014
فرحة انتصار فرحة انتصار الأربعاء 1 ذو القعدة 1435 هـ - 27 أغسطس 2014
وداعاً سيلتك ..! وداعاً سيلتك ..! الأربعاء 1 ذو القعدة 1435 هـ - 27 أغسطس 2014
ربما يكون.. هنري الجديد ربما يكون.. هنري الجديد الأربعاء 1 ذو القعدة 1435 هـ - 27 أغسطس 2014

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