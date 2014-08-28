المغاربة.. دقوا على الخشب!

السبت، سجل منير الحدادي هدفاً لبرشلونة في شباك التشه، فبات المغربي الثاني الذي يحرز هدفاً في تاريخ النادي الكاتالوني بعد إبراهيم أفيلاي.. هذا الأخير أحرز هدفه الوحيد في مرمى ألميريا في فبراير 2011 ضمن كأس اسبانيا وقد دافع عن ألوان هولندا 44 مرة.. السبت أيضاً، أحرز كريم بلعربي هدفاً لباير ليفركوزن على أرض دورتموند بعد 9 ثوان من ضربة البداية، وهو الهدف الأسرع في تاريخ البوندسليغا.. الثلاثاء، أعلن بايرن ميونيخ عن ضمه قلب الدفاع مهدي بن عطية ليصبح أول عربي يدافع عن ألوان النادي، والعربي الأغلى على الإطلاق من حيث قيمة الانتقال والراتب.

الحدادي (1.75 م مثل نيمار) سيبلغ الأحد سن الـ19.. انضم الى مدرسة «لاماسيا» عام 2011 ووقع عقده الاحترافي الأول صيف 2013.. شارك مباشرة في دوري أبطال أوروبا دون 19 عاماً فتوج هدافاً للمسابقة برصيد 11 هدفاً واختير أفضل لاعب.. بالتالي، تمسك برشلونة بجوهرته الجديدة ومدد عقده مطلع 2014 وحتى صيف 2017.. في مارس الماضي لعب في دوري الدرجة الثانية وكان من بين 8 شبان اختارهم المدرب لويس أنريكه للتجربة قبل الموسم الجديد.. سجل هدفين أمام هلسنكي الفنلندي ومثلهما أمام ليون المكسيكي، وخاض مباراة افتتاح الدوري ضد التشه فسجل ثانياً رائعاً تاركاً الأول والثالث للمبدع ميسي.. لعب 3 مباريات لمنتخب اسبانيا دون 19 عاماً العام الجاري مع 3 أهداف.. وخلال الشهر الجاري قال: «لن أغلق الباب أمام أحد، وإذا ما استدعاني مدرب منتخب المغرب مستقبلاً سألبي النداء».

والمغربي الأشهر حتى اليوم في تاريخ اسبانيا هو العربي بن مبارك، ابن الدار البيضاء الذي توفي في 1992 عن 72 عاماً.. من 1948 الى 1953 خاض 113 مباراة مع أتليتكو مدريد وسجل 56 هدفاً.. خلع عليه النقاد اسم «الجوهرة السوداء» بفعل مهاراته العالية، وقد دافع عن ألوان فرنسا في 19 مباراة.

بلعربي ولد في برلين قبل 24 عاماً وأقل من 5 أشهر.. وفي افتتاح الموسم الجديد سجل هدفاً بعد 9 ثوان، فكان الرقم القياسي.. لعب 4 مباريات لمنتخب ألمانيا دون 20 عاماً و5 لمنتخب دون 21 عاماً منذ 2010 الى 2012، وقد كان له قول سابق أكد فيه أنه يرغب في الدفاع عن ألوان المغرب.

أما بن عطية، المولود في كوركورون (فرنسا) قبل 27 عاماً، فاحترف شاباً في مرسيليا ولم يحصل على أي فرصة.. وجد ضالته في أودينيزي ثم روما الى أن صار من نصيب غوارديولا الذي اختاره منذ شهور عدة وأصر عليه بعد إصابة مارتينيز وبرغم وجود بواتينغ ودانتي وبادشتوبر.. سيحصل روما على 30 مليون يورو، وسيصبح راتب بن عطية 8 ملايين، أي 4 أضعاف راتبه السابق.. لعب لمنتخبي فرنسا دون 16 و18 سنة وخاض 31 مباراة مع منتخب المغرب منذ 2008.

هل يصبح الجزائري ياسين إبراهيمي ماجر آخر في ناديه الجديد بورتو؟ سجل الثلاثاء هدفاً في شباك ليل الفرنسي وأهدى واحداً ثانياً ليحجز فريقه مقعداً في الدور الأول لدوري أبطال أوروبا.. وماجر هو صانع الفوز لبورتو في نهائي المسابقة 1987.

*نقلا عن ستاد الدوحة القطرية