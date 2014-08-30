ريال مدريد.. وعدم تقديره لدي ماريا

لن يتوقف النادي الملكي العريق المتوج بلقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي عند أي اسم.. وسيستمر الكيان المدريدي الأبيض في السير نحو الأمام مهما اختلفت الأسماء التي ترتدي شعاره في ظل العمل الجبار الذي تقوم به إدارة الفريق برئاسة رجل الأعمال الإسباني المحنك فلورنتينو بيريز. إلا أن رحيل النجم الأرجنتيني الدولي عن صفوف ريال مدريد يعد خسارة كبيرة للميرنجي ومدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي في العديد من النواحي التي سأسهم في سردها خلال هذا المقال.

** لا أحد يغفل التطور الكبير الذي ظهر عليه أنخيل دي ماريا في الموسم الماضي والمساهمة الفعالة في الفوز بالبطولة العاشرة على مستوى دوري أبطال أوروبا، وهي البطولة التي لطالما ناشدتها جماهير الميرنجي طوال السنوات الماضية منذ الفوز في عام 2002م وحتى عام 2013م، وبالرغم من التطور المذهل للنجم الأرجنتيني إلا أن إدارة الفريق لم تحسن مميزات العقد الذي يربط اللاعب بها أسوة بزميله كريستيانو رونالدو وبقية زملائه مما أثار استهجان اللاعب بصورة انعكست للجميع عبر وسائل الإعلام المختلفة، ومع كل ذلك.. واصل دي ماريا بروزه وسطوعه في سماء النجومية دون التأثر، وعمل بشكل إيجابي وبصورة انعكست على نتائج الفريق الملكي.

** لا يختلف اثنان على الخسارة الفنية التي ستتعرض لها تشكيلة ريال مدريد بقيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي الذي لطالما عرف القيمة الحقيقية لأنخيل دي ماريا لدرجة أنه فضل بقائه على بقاء زميله السابق مسعود أوزيل (صانع ألعاب المنتخب الألماني ونادي أرسنال الإنجليزي حالياً) عندما وقع ريال مدريد مع الويلزي الدولي جاريث بيل، ولم يتردد أنشيلوتي في تفضيل دي ماريا لعلمه بأنه لاعب يجيد لعب أكثر من دور تكتيكي داخل المستطيل الأخضر. ولم تتناغم الإدارة مع رغبة المدرب الإيطالي بل إنها فرطت باللاعب النجم دون توفير مطالبه التي كانت على طاولتهم طوال فترة الصيف الماضية.

**ومن الخسائر التي سيعاني منها ريال مدريد بعد رحيل دي ماريا يبرز لنا حديث والده السيد ميغيل عندما قال عن أبنه إنه الوحيد الذي نجح في منافسة جاريث بيل على مركزه، ومن هنا وبنظرة بعيدة المدى يمكننا طرح التساؤل التالي.. من سينافس جاريث بيل ويشعل فتيل حماسه في الموسم الحالي مع رحيل أنخيل دي ماريا؟.

** يعلم خبراء ونقاد كرة القدم الذين أشرفوا على تدريب اللاعبين بأن التنافس خلال التدريبات والقتال على فرصة اللعب في التشكيل الأساسي تعد مطلباً ملحاً يجب توفره في أي تشكيلة لحث اللاعبين على العمل بجد لتحسين وتطوير مستوياتهم طوال فترات الموسم، ومع رحيل الأرجنتيني الدولي فإن ريال مدريد خسر توفر مثل ذلك العامل. من جانب آخر من سيعوض غياب جاريث بيل في حال إصابته، وحتى وإن توفر البديل فإنه لن يصل لنصف ما يمتلكه الراحل الأرجنتيني.

** عدم التقدير!.. هو السبب الحقيقي والوحيد الذي أوضحه أنخيل دي ماريا ووالده، وبالعودة لكلمات الوداع التي قالها اللاعب لجماهير فريقه يتضح لنا الألم الذي يشعر به لخروجه من القلعة المدريدية، ليتفاجأ العديد من عشاق ريال مدريد بأن سبب رحيله هو عدم التقدير وليس عدم رغبة اللاعب بالاستمرار كما صورها الإعلام.

** 80 مليون يورو كانت قيمة اللاعب الذي انتقل من ريال مدريد إلى صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي، ليدخل بذلك صفحات التاريخ كأغلى صفقة تغادر الليجا الإسبانية.. وأغلى صفقة تصل للبريميرليج الإنجليزية. وبالرغم من كل ذلك ما زال العديد من عشاق الريال يرون بأن رحيل أنخيل دي ماريا ليس بخسارة على الفريق.. ويرى بعض عشاق اليونايتد بأن حضور اللاعب صاحب الستة وعشرين ربيعاً ليس بمكسب لفريقهم!.



*نقلا عن الجزيرة السعودية