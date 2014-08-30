• أعجبني.. قرار إدارة العين الإماراتي.. فالتفاعل سريعاً مع حماقة مشجعها الشهير بـ (العمدة) بمنعه من دخول مدرجات النادي.. بعد بثه عدة فديوهات مسيئة لنادي الاتحاد.. متهكماً بألفاظ شوارعية بعد كسب فريقه التأهل في دوري أبطال آسيا. فقد كان القرار درساً في الاخلاق الرياضية، الذي أتمنى ان تتعلم (ادارات) انديتنا منه. لم يسبق لأي ادارة أن اعترفت بخطأ او تجاوزات لجماهيرها. ولكن ما اعجبني أكثر اعتذار (العمدة) للاتحاديين، عبر حسابه في تويتر. وهو درس لنا (جميعاً).. في أن التراجع عن الخطأ بالاعتراف به ثم الاعتذار شجاعة.. لا يجيدها كثر من المكابرين.

• لم يعجبني مدرب منتخبنا الكروي الأول.. الاسباني لوبيز وهو يقحم حارس النصر عبدالله العنزي كقضية في كل تشكيلة يعلنها، والأخطر اتهامه في المؤتمر الأخير بتهربه من الانضمام للصقور الخضر، كمبرر لعدم ضمه كعقوبة، وسط صمت غريب من ادارة المنتخب في وضع النقاط على حروف المدرب المثير للجدل.

• أعجبني قائد النمور نور.. في فتحه حوارا مع ((العقلاء )) من منتقديه.. بالرد عبر الملعب، أما (شاتميه) بعدائية، فهو (يركلهم) مع كرته الساحرة كطريقة ترويض لهم ولها.

• لا يعجبني الإعلامي.. الذي تطغى ميوله عليه.. لدرجة منافسته لكبار مشجعي ناديه في المنافحة عن كل ما يمس الكيان لأنه بذلك كسب عاطفة مدرج وخسر احترام نفسه والكثير له.

• أعجبني ولم يعجبني.. تسابق نجوم الكرة السعودية في دعم مرضى (التصلب العضلي) بالاستحمام بالماء المثلج تواكباً مع الموجة العالمية، لكن هل قدم أحدهم دعماً مالياً للجهات الصحية التي تقوم بعلاج المصابين به هنا؟ النجوم العالميون تفاعلوا مع الماء.. ودفعوا المال.