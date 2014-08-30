29 أغسطس 2014

ماريانا باروني فرحة بعد فوزها ببطولة أميركا المفتوحة للتنس

ماريانا باروني فرحة بعد فوزها ببطولة أميركا المفتوحة للتنس

البرازيلي "المغمور" .. حقق حلماً لم يتخيل حدوثه!

البرازيلي "المغمور" .. حقق حلماً لم يتخيل حدوثه!

لأجل هذا عاد براده إلى أوروبا

لأجل هذا عاد براده إلى أوروبا

دورم نجم دورتموند يسقط بعد إعاقة

دورم نجم دورتموند يسقط بعد إعاقة