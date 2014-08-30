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29 أغسطس 2014

ماريانا باروني فرحة بعد فوزها ببطولة أميركا المفتوحة للتنس ماريانا باروني فرحة بعد فوزها ببطولة أميركا المفتوحة للتنس السبت 4 ذو القعدة 1435 هـ - 30 أغسطس 2014
البرازيلي "المغمور" .. حقق حلماً لم يتخيل حدوثه! البرازيلي "المغمور" .. حقق حلماً لم يتخيل حدوثه! السبت 4 ذو القعدة 1435 هـ - 30 أغسطس 2014
هدوء ماقبل العاصفة هدوء ماقبل العاصفة السبت 4 ذو القعدة 1435 هـ - 30 أغسطس 2014
لأجل هذا عاد براده إلى أوروبا لأجل هذا عاد براده إلى أوروبا السبت 4 ذو القعدة 1435 هـ - 30 أغسطس 2014
أغرب صفقات الصيف الجاري أغرب صفقات الصيف الجاري السبت 4 ذو القعدة 1435 هـ - 30 أغسطس 2014
دورم نجم دورتموند يسقط بعد إعاقة دورم نجم دورتموند يسقط بعد إعاقة السبت 4 ذو القعدة 1435 هـ - 30 أغسطس 2014
ليس هناك أفضل من الاعتزال في صفوف بايرن يا تشابي ليس هناك أفضل من الاعتزال في صفوف بايرن يا تشابي السبت 4 ذو القعدة 1435 هـ - 30 أغسطس 2014

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