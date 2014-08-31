المغرب !! NO.1



• لا أبالغ عندما أقول أن إحصائية النسخة العربية من محرك البحث الشهير جوجل قد تصدرها في الأسبوع الماضي نادي برشلونة ونادي بايرن ميونيخ.

• البداية كانت يوم الأحد الماضي وتحديداً في المباراة الافتتاحية لبرشلونة إمام التشي في الدوري الاسباني وهنا حضرت المفاجأة في تشكيلة المدرب لويس انريكي حين دفع بالمغربي منير الحدادي 18 عاماً وبالفعل لم يخيب هذا المراهق الصاعد ثقة الجميع حيث أبهر الحضور في ملعب الكامب نو وقدم مستوى رائع وسجل هدف من أهداف فريقه الثلاثة ولعل المفارقة العجيبة في مشوار منير مع كرة القدم تظهر في أن الروح والإصرار وسقف الطموح الكبير هي أبرز سماته الشخصية والدليل على ذلك تعامله مع قرار إدارة أكاديمية نادي ريال مدريد حين تم الاستغناء عنه عام 2011 حيث لم يعترض أو يحتج على هذا القرار التعسفي من خلال الصحف والإعلام بل ذهب إلى نادي برشلونة وحضر تدريبات الفريق الأول والتقط صورة تذكارية مع ليونيل ميسي ويومها عاهد نفسه أن يكون خلال سنوات قليلة واحد من أبرز نجوم كرة القدم الأوروبية ويلعب في برشلونة.

• بينما في المقابل لو ذهبنا إلى نادي بايرن ميونيخ لوجدنا أنه استحوذ على كل الأضواء يوم الأربعاء الماضي حين أعلن عن انضمام المغربي مهدي بن عطية مدافع وكابتن فريق روما الإيطالي بموجب صفقة قياسية تعتبر ثالث أعلى صفقة في تاريخ النادي الألماني الشهير حيث بلغت 30 مليون يورو بالمناسبة مشوار بن عطية مع كرة القدم درس آخر يؤكد أنه لا يوجد مستحيل مع شخص لديه روح وإصرار وسقف طموحات كبير ولعل أبرز ملامح ذلك هي ردة فعل بن عطية تجاه القرار التعسفي الذي صدر من قبل إدارة أكاديمية كلير فونيتن عام 2004 حيث اتهمه أحد زملائه ظلماً بسرقة هاتفه المحمول وتم الاستغناء عنه فوراً دون التحقيق في الحادثة ومن يومها عاهد بن عطية نفسه أن يكون ابرز لاعب عربي في ملاعب كرة القدم الأوروبية وأن يكون الكابتن في كل الأندية التي يلعب لها.

• كلمة أخيرة:عبر التاريخ وعبر كل العصور دوماً..المغرب 1NO. !!



*نقلا عن النادي السعودية