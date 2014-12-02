استئناف مقنع للدوري

شخصياً لم أتوقع أن تظهر مباريات الجولة العاشرة من منافسات دوري عبداللطيف جميل للمحترفين بالمستوى الفني الذي ظهرت عليه..

ـ المستوى الفني لم يكن مقنعاً بشكل كبير لكنه لم يكن سيئاً خصوصاً أننا تعودنا أن تكون البداية ضعيفة بعد كل استئناف للدوري..

ـ لا أتحدث ضمن حديثي هنا عن مباراة الاتحاد والهلال على اعتبار أنني أكتب المقالة قبل بداية المباراة بساعات..

ـ المباريات التي أقيمت يومي السبت والأحد كانت إلى حد ما جيدة المستوى ووضح من خلالها جدية الفرق واللاعبين بالاندماج الفوري في المنافسات ولم يتركوا وقتاً ليتدرجوا في الدخول في أجواء المباريات الرسمية..

ـ النصر (بمدربه الجديد) تمسك بالصدرة وحقق فوزاً سهلاً على فريق هجر.. صحيح أن النصر تفوق في المباراة لكن على النصراويين عدم التسرع بالحكم على المدرب (العائد) دايسلفا لأن المنافس لم يكن بمستوى أن يكون اختباراً حقيقياً للنصر..

ـ في تصوري أن النصر قد يعاني في الثلث الأخير من الملعب بسبب فجوة واضحة ومساحة كبيرة بين الوسط المدافع (محور الارتكاز) والمتقدم إذ أن إبراهيم غالب كان وحيداً ولو واصل دايسلفا ذات النهج أمام الفرق القوية فقد يعاني النصر كثيراً..

ـ هجر صحيح أنه كسب الاتحاد قبل التوقف لكن لا يجب أن تؤثر فيه خسارته أمام النصر على اعتبار أنها جاءت أمام المتصدر وبنقص عددي في الفريق.. على الهجراويين عدم الخسارة أمام الفرق التي في مستواهم لضمان البقاء في مناطق الدفء..

ـ التعاون لم يحقق مفاجأة وهو يكسب الشباب لسببين.. أولهما أن التعاون يتطور مع مدربه الحالي والدليل أنه أحرج النصر قبل التوقف بل خسر لقاء كان ربما الأحق بكسبه عطفاً على الفرص التي أتيحت للتعاونيين خلال المباراة..

ـ أما الشباب فيتراجع فنياً أو بصورة أوضح يتأرجح في مستواه الفني وبالتالي لا يمكن التوقع كيف سيظهر الفريق في كل مباراة يلعبها..

ـ الفيصلي ما زال يثبت (من وجهة نظري) أنه أفضل فرق الدوري من الناحية الفنية سواء من خلال مستواه الفني المتميز واللعب بشكل جماعي أو من خلال ثبات الفريق على مستواه..

ـ الأهلي كما هو في بداية الدوري غير مقنع بشكل تام.. يتفاوت مستواه الفني من جولة لأخرى.. لا يستفيد من محترفيه الأجانب سوى من السوري عمر السومه.. غياب المصري محمد عبدالشافي كان مؤثراً للغاية..

ـ الرائد يعاني ويواصل نزيف النقاط وأعتقد أنه يفتقد للمحترفين الجانب المتميزين القادرين على خدمة الفريق بشكل مؤثر باستثناء الكاميروني اليكس.. سيكون وضع الفريق صعباً للغاية ما لم يسارع الرائديون لتصحيح احوال فريقهم الفنية..

ـ الخليج خطف 3 نقاط هامة للغاية خارج أرضه مواصلاً تقديم مستوياته المقنعة قياساً بكونه ضيف الدوري..

ـ الشعلة والعروبة تعادلا في السلبية ولم يقدما خلال مباراتهما ما يوحي بالحرص على الكسب.. في تصوري أن التعادل صب في مصلحة العروبة على اعتبار أنه لعب خارج أرضه.. الشعلة وضعه صعب للغاية وربما يكون أحد المنافسين بقوة على بطاقتي الهبوط..

ـ الفتح صحح كثيراً من أوضاعه (المعنوية) بفوزه على نجران ويحتاج لتحقيق المزيد من الانتصارات حتى يبقى في مناطق أكثر دفئاً في سلم الدوري..

ـ أما نجران فما زال الفريق الغامض منذ صعد لدوري المحترفين.. هذا الفريق مرة فوق ومرة تحت.. أحياناً لا تصدق انك تجاوزت هذا الفريق لقوته وتفوقه الفني.. وأحياناً أخرى تجده فريقاً هشاً فاقداً للثقة في قدرات لاعبيه الفنية..

ـ شخصياً أرى أن استئناف الدوري جاء مقنعاً إلى حد ما.

*نقلاً عن الرياضية السعودية