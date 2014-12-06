أبوداود شايل سيفه

* البعض ينال من المشرف على المنتخب السعودي لغرض في نفسه منهم من يود ان يكون الشجاع ، ومنهم من يعيش على جروح الماضي حينما كان يحلم بالتعادل في ظل وجود ابوداود داخل الملعب كلاعب

* نسأل الله ان نكون اكبر من هذه العقليات التي تجاوزها الزمن فالمشرف على المنتخب كان اول من جاء بافضل مدرب في نهائيات كأس العالم 1982م الداهية تيلي سانتانا الذي انجب افضل منتخب في العالم حتى الآن وعمل معه في النادي الاهلي

* فهل يعقل ان لايقف ابوداود على أخطاء مدرب مثل لوبيز كارو ولكن ماذا تقول الا وحدث العقل بما يعقل ناهيك عن ارشيف ابوداود الرياضي والسؤال الذي يتغافل عنه الكثيرون متى جاء المشرف للاشراف ؟ وماهي اختياراته ؟ وماهي مداخيله ؟

* فهذا المنتخب قدم عمر هوساوي وسعيد المولد ووليد باخشوين والفرج واعاد ثقة للكابتن نواف العابد في نفسه والكل ينتظر مشاركة يحيى الشهري ومختار والعسيري وبصاص وغيرهم من لاعبي المستقبل

* ثم هل يريدون مشرفا على الاخضر يفتح الواتس اب لهم ويمنحهم كل اسرار ويضم اللاعب المحبب ويبعد اخر لايحلو في اعينهم وهل هم لايزالوان يتغنون باغنية ام كلثوم (قول للزمان ... ارجع يازمان)

* المضحك ان روساء الاندية التي يشجعونها ويقتاتون منها يحملون على اوزارهم اخطاء جمةً من سوء اختيار للمدربين الى تدني مستوى اللاعبين الاجانب فماذا نسمى هؤلاء النقاد ..اذكياء ولكن أغبياء..

* فهم اذكياء صوب ابوداود واغبياء بشأن مسئولي انديتهم لهذا ترى كل واحد منهم يصوب سهامه على ابوداود يحمله كل الخسائر وكان مهاجمي الاخضر ليسوا هم ممن لعبوا امام فريق سيدني

* لقد قال مدرب بطل كأس العالم الاخيرة الالماني لوف ان وصول اي فريق للنهائي بطولة ومن يحصل على الكاس هو صاحب الحظ الاكبر فانا خسرت نهائي امم اوربا 2008م امام اسبانيا وانا الافضل

رئيس على طلبك

* سبب عدم تقدم اي شخصية رياضية لرئاسة نادي الوحدة وبالاخص من شلة الرئيس ايه انه لم يعد في الفريق لاعب مميز ليتم بيع عقده لأندية منافسة

* جماهير الوحدة لم يتقبلوه لاعبا كونه يحبو من اجل الشهرة بدون اي رصيد دولي ماذا لو ترشح للرئاسة بالفعل ستكون نكته 2015م ؟

* مرض الشهرة يقود بعض زملائنا بالتغريد بصورة طفولية اذ يغرد قائلا: ركبت التاكسي ...تناولت القهوة .. دخلت المطار .. اكلت سنيكرز..الخ ... التفاهة التي لاتواكب هدف الاعلام..

* جمهور الاهلي كان الاجمل حتى مطلع الموسم ولكنه تراجع فهل يصالح لاعبو النادي الملكي جمهورهم الوفي .. ام ماذا ؟

*نقلا عن الرياضية السعودية