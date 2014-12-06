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5 ديسمبر 2014

فواز القرني ومحمد قاسم لحظة وصولهما إلى جدة مع بعثة الاتحاد فواز القرني ومحمد قاسم لحظة وصولهما إلى جدة مع بعثة الاتحاد السبت 13 صفر 1436 هـ - 06 ديسمبر 2014
رئيس الاتحاد السعودي عيد خلال اجتماع طارئ عقد بمدينة جدة يوم الجمعة رئيس الاتحاد السعودي عيد خلال اجتماع طارئ عقد بمدينة جدة يوم الجمعة السبت 13 صفر 1436 هـ - 06 ديسمبر 2014
لاعب الهلال الحمد خرج حزيناً من الملعب إثر استبداله أمام الرائد لاعب الهلال الحمد خرج حزيناً من الملعب إثر استبداله أمام الرائد السبت 13 صفر 1436 هـ - 06 ديسمبر 2014
إيفولو يحتفل بأهدافه الثلاثة بمرمى الاتحاد إيفولو يحتفل بأهدافه الثلاثة بمرمى الاتحاد السبت 13 صفر 1436 هـ - 06 ديسمبر 2014
بالوتيلي يثير الشغب مجددا بعد تغريدات فسرت بالعنصرية بالوتيلي يثير الشغب مجددا بعد تغريدات فسرت بالعنصرية السبت 13 صفر 1436 هـ - 06 ديسمبر 2014
كلوب يصرخ.. ودورتموند يحتضر كلوب يصرخ.. ودورتموند يحتضر السبت 13 صفر 1436 هـ - 06 ديسمبر 2014
حديث جانبي بين عضوي الاتحاد النويصر والمرزوقي مع رئيس الاتحاد عيد حديث جانبي بين عضوي الاتحاد النويصر والمرزوقي مع رئيس الاتحاد عيد السبت 13 صفر 1436 هـ - 06 ديسمبر 2014
العابد قاد الهلال إلى فوز مستحق على الرائد العابد قاد الهلال إلى فوز مستحق على الرائد السبت 13 صفر 1436 هـ - 06 ديسمبر 2014
جانب من مباراة فيورنتينا ويوفنتوس بالكالشيو الإيطالي جانب من مباراة فيورنتينا ويوفنتوس بالكالشيو الإيطالي السبت 13 صفر 1436 هـ - 06 ديسمبر 2014
جماهير الاتحاد ساندت فريقها رغم الخسارة من التعاون بالقصيم جماهير الاتحاد ساندت فريقها رغم الخسارة من التعاون بالقصيم السبت 13 صفر 1436 هـ - 06 ديسمبر 2014
مدرب الأهلي السويسري غروس قاد فريقه للفوز على الفتح مدرب الأهلي السويسري غروس قاد فريقه للفوز على الفتح السبت 13 صفر 1436 هـ - 06 ديسمبر 2014

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