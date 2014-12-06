6 ديسمبر 2014

جماهير الهلال تحتفل بحصول ناصر على جائزة أفضل لاعب آسيوي خلال مباراة الرائد

جماهير الهلال تحتفل بحصول ناصر على جائزة أفضل لاعب آسيوي خلال مباراة الرائد

سيسي دخل بديلا وتمكن من هزيمة تشيلسي بعدما أحرز هدفي نيوكاسل

سيسي دخل بديلا وتمكن من هزيمة تشيلسي بعدما أحرز هدفي نيوكاسل

نواف العابد يداعب كاميرات التلفاز يوم الجمعة

نواف العابد يداعب كاميرات التلفاز يوم الجمعة

جماهير الأهلي المصري تطلق الألعاب النارية بعد فوز فريقها بكأس أفريقيا

جماهير الأهلي المصري تطلق الألعاب النارية بعد فوز فريقها بكأس أفريقيا