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6 ديسمبر 2014

جماهير الهلال تحتفل بحصول ناصر على جائزة أفضل لاعب آسيوي خلال مباراة الرائد جماهير الهلال تحتفل بحصول ناصر على جائزة أفضل لاعب آسيوي خلال مباراة الرائد السبت 13 صفر 1436 هـ - 06 ديسمبر 2014
سيسي دخل بديلا وتمكن من هزيمة تشيلسي بعدما أحرز هدفي نيوكاسل سيسي دخل بديلا وتمكن من هزيمة تشيلسي بعدما أحرز هدفي نيوكاسل السبت 13 صفر 1436 هـ - 06 ديسمبر 2014
نواف العابد يداعب كاميرات التلفاز يوم الجمعة نواف العابد يداعب كاميرات التلفاز يوم الجمعة السبت 13 صفر 1436 هـ - 06 ديسمبر 2014
جماهير الأهلي المصري تطلق الألعاب النارية بعد فوز فريقها بكأس أفريقيا جماهير الأهلي المصري تطلق الألعاب النارية بعد فوز فريقها بكأس أفريقيا السبت 13 صفر 1436 هـ - 06 ديسمبر 2014
أغويرو تعرض إلى إصابة في الركبة ضمن مواجهة إيفرتون أغويرو تعرض إلى إصابة في الركبة ضمن مواجهة إيفرتون السبت 13 صفر 1436 هـ - 06 ديسمبر 2014
عماد متعب أحرز هدف الفوز لفريقه في آخر دقيقة من عمر المباراة عماد متعب أحرز هدف الفوز لفريقه في آخر دقيقة من عمر المباراة السبت 13 صفر 1436 هـ - 06 ديسمبر 2014
قائد تشيلسي تيري يندب حظ فريقه بعد أول خسارة هذا الموسم قائد تشيلسي تيري يندب حظ فريقه بعد أول خسارة هذا الموسم السبت 13 صفر 1436 هـ - 06 ديسمبر 2014
الموهوب بويان تمكن من إحراج دفاعات آرسنال الذي خسر أمام ستوك سيتي 2-3 الموهوب بويان تمكن من إحراج دفاعات آرسنال الذي خسر أمام ستوك سيتي 2-3 السبت 13 صفر 1436 هـ - 06 ديسمبر 2014
كوستا يعترض على حكم المباراة يوم السبت كوستا يعترض على حكم المباراة يوم السبت السبت 13 صفر 1436 هـ - 06 ديسمبر 2014

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