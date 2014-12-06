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6 ديسمبر 2014
جماهير الهلال تحتفل بحصول ناصر على جائزة أفضل لاعب آسيوي خلال مباراة الرائد
السبت 13 صفر 1436 هـ - 06 ديسمبر 2014
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سيسي دخل بديلا وتمكن من هزيمة تشيلسي بعدما أحرز هدفي نيوكاسل
السبت 13 صفر 1436 هـ - 06 ديسمبر 2014
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نواف العابد يداعب كاميرات التلفاز يوم الجمعة
السبت 13 صفر 1436 هـ - 06 ديسمبر 2014
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جماهير الأهلي المصري تطلق الألعاب النارية بعد فوز فريقها بكأس أفريقيا
السبت 13 صفر 1436 هـ - 06 ديسمبر 2014
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أغويرو تعرض إلى إصابة في الركبة ضمن مواجهة إيفرتون
السبت 13 صفر 1436 هـ - 06 ديسمبر 2014
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عماد متعب أحرز هدف الفوز لفريقه في آخر دقيقة من عمر المباراة
السبت 13 صفر 1436 هـ - 06 ديسمبر 2014
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قائد تشيلسي تيري يندب حظ فريقه بعد أول خسارة هذا الموسم
السبت 13 صفر 1436 هـ - 06 ديسمبر 2014
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الموهوب بويان تمكن من إحراج دفاعات آرسنال الذي خسر أمام ستوك سيتي 2-3
السبت 13 صفر 1436 هـ - 06 ديسمبر 2014
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كوستا يعترض على حكم المباراة يوم السبت
السبت 13 صفر 1436 هـ - 06 ديسمبر 2014
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