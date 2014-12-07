الوعد مراكش !!

• هذا الأسبوع ستتوجه كل أنظار عشاق ومحبي كرة القدم نحو المغرب تحديداً حيث تنطلق يوم الأربعاء القادم 10/12/2014 منافسات مباريات بطولة كأس العالم للأندية والتي يستضيفها فريق المغرب التطواني في مراكش والرباط.

• منذ الوهلة الأولى يبدو أن كل الترشيحات في البطولة تؤكد أن مشوار الفريق الملكي ريال مدريد نحو اللقب سهل للغاية وذلك باعتبار أن جميع المؤشرات الحالية في مصلحة الريال حيث يتصدر الدوري المحلي بعد مضي الجولة رقم 13 علماً قد تم الإعلان قبل أيام قليلة فقط عن تجديد عقد مدرب الفريق الرائع الإيطالي كارلو انشيلوتي بالتالي دافع وحافز الفريق في التتويج باللقب أصبح كبير جداً.

• في المقابل جميع الفرق المشاركة في هذه النسخة من البطولة تنقصها خبرة المباريات الكبيرة وتعاني من تراجع حاد في المستوى على صعيد الدوري المحلي ولعل الأمر الغريب أن هذه الظروف تنطبق على جميع الفرق المشاركة بداية من مستضيف البطولة المغرب التطواني الذي يحتل المركز الخامس في الدوري المغربي بعد مضي 11 جولة.

• ويتكرر هذا التراجع الكبير في المستوى مع فريق سان لورينزو الأرجنتيني بطل بطولة الليبرتادرويس حيث يحتل حالياً المركز الثامن في الدوري المحلي بعد مضي الجولة 18 ونفس هذا التذبذب يحدث مع بقية الفرق حيث يحتل وفاق سطيف الجزائري المركز الخامس في الدوري المحلي بعد مضي 12 جولة بينما يحتل فريق ويسترن سيدني بطل المفاجآت في دوري إبطال آسيا هذا العام المركز الأخير في الدوري المحلي بعد مضي 9 جولات حيث تعادل في 3 مباريات وخسر 6 مباريات.

• بينما يحتل فريق كروز ازول المكسيكي بطل بطولة الكونكاكاف المركز الثالث عشر في الدوري المحلي بعد مضي 17 جولة لكن يظل فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل دوري إبطال اوقيانوسيا رغم مستواه الفني الضعيف نسبياً هو العلامة الفارقة باعتبار أنه يشارك في البطولة للمرة الرابعة على التوالي والسادسة في تاريخه القصير الممتد لمدة عشر سنوات فقط حيث تأسس عام 2004.

• كلمة أخيرة:يفصل الريال عن التتويج بالنجمة الأولى في اللقب العالمي..يوم السبت 20/12/2014 وملعب مراكش فقط !!

*نقلا عن النادي السعودية