الإعلام هو المسؤول

من الصعب أن يخرج علينا شخص عايش الرياضة السعودية لاعبا أو مدربا أو مسؤولا وهو مقتنع بالوضع الفني الذي وصلت له جميع الألعاب الجماعية بالمملكة، ووصلنا لأكثر من ذلك بأن مستوى بعض ألعابنا الجماعية على مستوى الكبار بعض الدول أفضل منا فيها على مستوى المدارس والأكثر من ذلك أننا وصلنا إلى مستوى الإنجاز والقمة بمجرد فوزنا ببطولة خليجية مع العلم أن الرياضة في الخليج لم تعد مقياس أفضلية للأفضل فيها وصاحب البطولة فهي بعيدة كل البعد عن المستوى الفني الحقيقي.

ـ والمقياس الحقيقي لألعابنا هي البطولات العربية والآسيوية والوصول لتصفيات كأس العالم، أما غيرها فهي (هراء) ونحن ولإحقاق الحق بعيدين كل البعد عن مستوى البطولات الكبيرة ومركزين على الخليجية وهي ضعيف ينافس ضعيفاً.

ـ الانحدار الكبير للرياضة السعودية أسبابه كثيرة ولكن يظل الأول فيها وأكبرها أنه جاء لقيادة أنديتنا واتحادتنا شخصيات ليس لها علم بالرياضة السعودية مجرد أن البعض كما تقول العامية (رجل يلعب بالبيضة والحجر) عرف السر في الوصول للإعلام والشهرة والمال من أقصر طريق حتى أصبحت رئاسة الأندية عمل من لا عمل له.

ـ أسألكم بالله من يستطيع أن يخرج لنا عشرة رؤساء أندية بسيرة ذاتية رياضية كبيرة من 153 رئيس ناد؟..... أسألكم بالله من من خبراء الرياضة السعودية أصحاب السيرة الذاتية العطرة غير أحمد عيد وأمثاله القلة النوادر الذين ترأسوا أندية واتحادات لعبة...... أكثر من مائة ناد يترأسها أشخاص برتبة تجار، برتبة علاقات عامة، برتبة معقبين و.....و......و....... .

ـ كيف نطور ألعابنا ومعظم العاملين فيها وخاصة على مستوى الأندية والاتحادات جاؤوا من الأبواب الخلفية؟ أنا متاكد لو هناك لجان متفرغة تعمل بحثاً عن رؤساء الأندية لجاءت النتيجة أكيدة أن معظمهم غير صالح لقيادة فرق صغيرة وليس أندية أو اتحادات كبيرة.

دخلاء على الرياضة السعودية

ـ الكلام في هذا الأمر كثير جدا وأنا للخصوصيات فضلت عدم ذكر أسماء في رئاسة الأندية وماهي وظائفهم السابقة وماهي مؤهلاتهم العلمية التي تفاجئ الأكثرية لو ذكرتها.

ـ ولكن المسؤول الأول عن كثرة الدخلاء على الرياضة السعودية هو الإعلام ثم الإعلام ثم الإعلام لماذا؟ لسبب واحد أننا نحن الذين أوصلناهم للرئاسة في البداية، بهرجناهم وكبرناهم وجعلنا بعضهم (سوبرمان) وهم كرتون، ملأنا بصورهم وأخبارهم جميع الوسائل الإعلامية.

ـ نحسبها بالأرقام لنصل للحقيقة كم رئيس ناد ورئيس اتحاد لعبوا على المستوى الدولي في أي لعبة؟ كم محلل وناقد تلفزيوني من اللاعبين الدوليين كلا في لعبته؟ كم رئيس اتحاد لعبة مارس اللعبة؟ لو كان هناك إحصائيات دقيقة لخرجت علينا نتائج نحمد الله معها أن مستوى ألعابنا فقط متدهور ولم تمت.

ـ أين الرقيب أين الرقيب أين الرقيب (أين أنت يا حمرة الخجل)؟

ـ والويل كل الويل لمن يفضح أسرار الدخلاء على الرياضة السعودية تعرفوا ما هي بعض أسلحتهم؟ نقل أخبار كاذبة وملفقة للمسؤول عنك، إقناع المسؤول بأنك طويل لسان ومتعب ومرهق، الشكوى الكيدية في كل الاتجاهات، العمل على كل المستويات لقص أجنحتك، وطيب إذا لم يصلوا لقص جلدك والله أعلم.

(كلام للي يفهموه)

ـ في المباريات وعلى مستوى جميع الألعاب المدرب لايشكل أكثر من 30% في سلبيات وإيجابيات المباراة وعندنا إلغاء عقد المدرب يأتي بسبب هزيمة، يحاسبوا معها أبو30% وينسوا ويتجاهلوا أبو70% رئيس النادي واللاعبين والجهاز الاداري.

ـ المدرب القدير لسلة أحد الوطني عبدالرحيم لال يعد من أفضل المدربين العرب فنياً ولازال هناك من يهاجمه من تحت وفوق الطاولة المتضرر من خسارتنا لمدرب قدير في وزن اللال بالرياضة السعودية.

ـ رئيس مجلس الادارة الأنصارية أحمد خواجة يبذل مجهودات كبيرة المشكلة أن الأنصاريين المقتدرين تركوا الرجل يعمل لوحده ومعها من الممكن أننا سنخسر رجلا ذهبيا والمتضرر فيها رياضة المدينة المنورة.

ـ رئيس نادي أحد سعود الحربي مخططه غير القابل للتغيير مهما حصل أو سيحصل الجلوس على كرسي الرئاسة في المنشأة الجديدة ليظل التاريخ يذكر له ذلك كأول رئيس في المنشأة الجديدة والسلة والقدم تأتي بعد الكرسي الجديد في المنشأة الجديدة، رجل ذكي يعرف كيف يكتب اسمه في التاريخ.

*نقلاً عن الرياضية السعودية

