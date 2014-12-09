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8 ديسمبر 2014

عيد ميلاد سعيد ..! عيد ميلاد سعيد ..! الثلاثاء 16 صفر 1436 هـ - 09 ديسمبر 2014
ستيفي.. والبحث عن مغامرة 2005 ستيفي.. والبحث عن مغامرة 2005 الثلاثاء 16 صفر 1436 هـ - 09 ديسمبر 2014
استعدادات بازل قبل ليفربول.. "سيلفي" استعدادات بازل قبل ليفربول.. "سيلفي" الثلاثاء 16 صفر 1436 هـ - 09 ديسمبر 2014
كازولا لايحتمل برد لندن كازولا لايحتمل برد لندن الثلاثاء 16 صفر 1436 هـ - 09 ديسمبر 2014
الاستاذ.. والتلميذ الاستاذ.. والتلميذ الثلاثاء 16 صفر 1436 هـ - 09 ديسمبر 2014
لونغ يختبر قدرات روخو الدفاعية لونغ يختبر قدرات روخو الدفاعية الثلاثاء 16 صفر 1436 هـ - 09 ديسمبر 2014
سوزا مدرب بازل يتابع لاعبيه في المران الأخير سوزا مدرب بازل يتابع لاعبيه في المران الأخير الثلاثاء 16 صفر 1436 هـ - 09 ديسمبر 2014

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