عزيز قوم ضعف

منذ فترة ولاعب الشباب نايف هزازي تم نقله بالصحف لعدة أندية, بل إن بعضها فندت الانتقال بأرقام معينة ومقايضة لاعبين ويخرج للمدرج المتحدث الرسمي بلغة الترجي "أرجوكم" ، لم أرَ بحياتي أضعف من هذا المركز إطلاقاً لا صوت قوي ولا لغة مطروحة ذات أبعاد.

أين الحصانة الإعلامية ذات القدحات القانونية؟ ، أين مصطلح "تفاوضون سنفاوض"؟ أين الكاريزما الشبابية الإعلامية ذات اللهجة الحادة جداً؟، ألستم من يمثل المدرج في الرياضة؟، ألستم الدفاع الأولى عن مكتسبات النادي؟ ولكن جبتك يامعين تعين لقيت تنعان، هذه الفئة لا تمثل القوة الشبابية ولا تمثل رغبات المدرج, بل لاتمثل أيضاً نفسها، متحدث رسمي يترجى الجماهير, تاركاً المفاوض في حاله، القوة القوة لا بارك الله بالضعف.. !

- منذ تكوين هذا المركز وفي خاطري أردد ماذا عساهم يقدمون, بل ماذا سيضيفون عن السابق؟، مضت الأيام ولم نشاهد إلا الضعف وتمادي الآخرين ، صبغت الليوث "قادح" فحوّروها إلى "أرجوكم"، المدرج يرجوكم احفظوا صبغتهم المعهودة وقفوا ضد المفاوضين، بيانات الحشو لا تفيد انطقوا إن كنتم تعرفون النطق، ارحموا كيان قوم ضعف..!

- أتعجب حقيقة ممن يستميت بالنقاش حول إدارة تعلن ميزانيتها "صفر" وتعلن أيضاً بأنها لا تملك "المال" ملوحاً بتاريخ الإدارة ، تاريخهم ليبروزوه ويعلقوه, حيثما يريدون فهذا الكيان نشأ وهو يردد "ها أنا ذا" متناسياً (كان أبي) هذا الكيان متعود على التحبير وليس التطبيل، هذا الكيان اعتاد منصات التتويج, تاركاً منصات التهريج للغير، هذا الكيان لا يعترف بالأشخاص فلا حصانة لأي رئيس, طالما يقود الكيان فالكيان أهم منه ولا مقارنة بذلك، هذا الكيان صعب على ضعاف النية وصعب على هقوات الماضي وصعب على التسييس الماضي, هي فقط لغة المال صوتها مسموع عدا ذلك كلام في الهواء، من يخفق في هذا الكيان عليه بأن يقرأ ويسمع حصيلة عمله..!

- أين الرعاة، ألم يكن هذا هو تساؤلهم؟ وكنا نقول الصواب معهم، الآن بعدما رحلت إدارة الاستثمار السابقة, لماذا تم تغييب هذا السؤال؟، أين الرعاة يا رئيس؟، أين رواتب اللاعبين يا رئيس؟، أين أنت من النادي يا رئيس؟ ، هي ذاتها الأسئلة التي كان يرددونها سابقاً تحت ذريعة "حقوق" وكنا نقول الشفافية مطلوبة، لكن لماذا تحولت هذه الأسئلة من شفافية سابقة إلى ترصد حالي مزعوم، ألم أقل لكم قيادة الأندية بعقلية الثمانينات أمر بات "مضحكاً"..

*نقلا عن النادي السعودية