أصبح بعض مسؤولي الأندية محامين جيدين عن لاعبيهم عند وقوع اي عقوبة عليهم من لجنة الانضباط، وهذا من حقهم من أجل حفظ حقوق ناديهم، ولكن كان الأجدى بمسؤولي هذه الأندية بدلا عن تبرير أخطاء اللاعبين، محاولة تقويم سلوك هؤلاء اللاعبين، وخاصة انهم اصحاب مشاكل سابقة، فالكل شاهد الحركة المشينة التي قام بها فواز القرني مع زميله في الفريق اللاعب الخلوق محمد قاسم في مباراة التعاون والاتحاد، التي علی إثرها أوقف اربع مباريات من قبل لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي، نعم انا مع من يقول من الاتحاديين ان العقوبة قاسية جدا علی فواز، وكان يجب علی اللجنة اتخاذ الحد الأدنى من العقوبة وهي الإيقاف مباراتين علی الأقل لأنها المرة الأولى التي تحدث من اللاعب، ولكن كان المفروض من إدارة الاتحاد المبادرة بمعاقبة اللاعب قبل قرار لجنة الانضباط بالحسم من راتبه وتوجيه انذار له بدلا من الخروج في الاعلام والتبرير له (يعني انصر أخاك ظالما أو مظلوما) حركة فواز لم تعط إدارة الاتحاد الفرصة الكافية للتبرير والدفاع عنه، لأنها واضحة للجميع ولكن رغم ذلك قامت الإدارة بما تستطيع، وبعثت بخطاب استئناف علی العقوبة الكبيرة للجنة الاستئناف في الاتحاد رغم يقيني أن العقوبة سوف تثبت علی اللاعب مع إمكانية تقليل عدد المباريات من لجنة الاستئناف. لن تكون إدارة الاتحاد هي الأولى أو الاخيرة التي تحاول التبرير عن لاعبيها بعد كل عقوبة، فأغلب الاندية السعودية تقوم بنفس الدور عند كل عقوبة علی أحد عناصرها وهذا مانخشاه في المستقبل علی سلوك اللاعبين من تكرار المخالفات بسبب وجود خط الدفاع الأول وهو الأندية.

ـ وضحت مشاكل نادي الفيصلي مع الأندية التي هي في نفس مستواه، عندما لعب مع الخليج علی ارضه وحاول تغيير اسلوب لعبه الذي لعب به امام الاهلي والنصر وذلك بفتح ملعبه والاعتماد علی الهجوم فتلقى خسارة مستحقة من الخليج.

ـ بطل الدوري قبل موسمين نادي الفتح مازال يبحث عن نفسه، وعاد إلى موقعه السابق في اسفل جدول الدوري، ولن يتخطى هذه المراكز في القريب العاجل لوجود كثير من المشاكل في الفريق، وانخفاض مستويات معظم اللاعبين السعوديين والأجانب (حتى دربي منطقة الاحساء الذي سيطر عليه الفتح في السنوات الأخيرة خسره امس امام هجر).

*نقلا عن النادي السعودية