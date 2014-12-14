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13 ديسمبر 2014

نيفيز لم يقدم المأمول بعد دخول بديلاً في ديربي العاصمة نيفيز لم يقدم المأمول بعد دخول بديلاً في ديربي العاصمة الأحد 21 صفر 1436 هـ - 14 ديسمبر 2014
جهني الرائد ساهم في فوز فريقه الأول أمام الشعلة جهني الرائد ساهم في فوز فريقه الأول أمام الشعلة الأحد 21 صفر 1436 هـ - 14 ديسمبر 2014
كازورلا يحتفل بهدفه في مرمى نيوكاسل كازورلا يحتفل بهدفه في مرمى نيوكاسل الأحد 21 صفر 1436 هـ - 14 ديسمبر 2014
ماركينيوس يحاول تجاوز العابد ماركينيوس يحاول تجاوز العابد الأحد 21 صفر 1436 هـ - 14 ديسمبر 2014
إيسكو يلوح بيده بعدما سجل هدفا في شباك ألميريا إيسكو يلوح بيده بعدما سجل هدفا في شباك ألميريا الأحد 21 صفر 1436 هـ - 14 ديسمبر 2014
سواريز يندب حظه العاثر بعد التعثر بملعب خيتافي سواريز يندب حظه العاثر بعد التعثر بملعب خيتافي الأحد 21 صفر 1436 هـ - 14 ديسمبر 2014
سباق محلي للدراجات في الأحساء شرقي السعودية سباق محلي للدراجات في الأحساء شرقي السعودية الأحد 21 صفر 1436 هـ - 14 ديسمبر 2014
مانشستر سيتي يطلب تمديد إعارة فرانك لامبارد مانشستر سيتي يطلب تمديد إعارة فرانك لامبارد الأحد 21 صفر 1436 هـ - 14 ديسمبر 2014

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