الأيام السبعة!

- أين تذهب غرامات ومبالغ العقوبات التي تفرضها لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم على الأندية واللاعبين والإداريين؟ المعلومات المتوافرة لدينا أن مبالغ هذه الاقتطاعات تذهب إلى ما أطلق عليه "صندوق الوفاء"، لكن "صندوق الوفاء" أين هو أساسا؟

لماذا لا يخرج لنا مسؤول من الاتحاد أو لجنة الانضباط، أو المتحدث الرسمي باسم الاتحاد ليوضح أن الاقتطاعات المالية التي تقررها لجنة الانضباط تذهب إلى الجهة "الفلانية" بالأرقام والتواريخ والمجموع، حتى تكون هناك شفافية ومصداقية.

وحتى لا تكثر الاجتهادات وسوء الظن، هذا الموضوع "بالغ الحساسية" لأنه موضوع مالي يتطلب من أمانة اتحاد القدم أن تخرج للناس ببيان أو توضيح يزيل الظنون والاجتهادات والتأويلات.

الأربعاء

يطاردون المدربين الوطنيين بأنهم مدربو طوارئ وفزعة، ومدربو "شدوا حيلكم يا شباب" بكثير من التقزيم والاستخفاف، دون أن يعرف كل من يحاول تكريس هذا الانطباع السلبي في أذهان الجماهير أن مدربي الطوارئ والفزعة هم الذين ارتبطت أسماؤهم بأبرز الإنجازات السعودية الكروية، من ناشئين وشباب وأولمبي ومنتخب أول ومنتخبات ذوي الاحتياجات الخاصة.

ويتجاوز هؤلاء "الكارهون" أن نصف مدربي دوري جميل هذا الموسم تم طردهم وإلغاء عقودهم من أنديتهم قبل أن ينتصف الدور الأول، ويؤتى بمدربي "المسيار" العاطلين في بلدانهم.. هؤلاء - سبحان الله - لا يقال لهم مدربو طوارئ أو فزعة.. تخيلوا مثل الانتقائية التي لا تصدر إلا من شخص كاره للمدربين الوطنيين. في هذا السياق فإن المدرب الأجنبي القادم للمنتخب الأول، الذي يقال إنه كوزمين سيتم التعاقد معه لشهر ونصف الشهر، لكن لا يجرؤ أحد على أن يقول عنه إنه مدرب طوارئ أو فزعة أو مرحلة.. حسبي الله عليكم.

الخميس

مستشفى الأمير فيصل بن فهد للطب الرياضي التابع للرئاسة العامة لرعاية الشباب كان أحد الصروح الرياضية والطبية التي أنشئت في مرحلة أمير الشباب الراحل فيصل بن فهد "يرحمه الله".. في السنوات الأخيرة لم نعد نلمس أو نشاهد أن هذا الصرح الطبي والرياضي العملاق بمقدوره أن يوفر الكفاءات الفنية والطبية العالية، أو تجرى فيه أدق وأصعب العمليات الجراحية أو تتوافر بداخله برامج التأهيل العالية الكفاءة، وكل التجهيزات الطبية العالية الجودة التي توفر على رياضيينا ونجومنا عناء السفر إلى المركز الطبي العالمي للإصابات الرياضية في أكاديمية سباير بالدوحة.

الجمعة

بعد انتهاء الدورة الانتخابية الحالية لمجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، بمقدوره أن يستفسر من "الفيفا" إن كان هناك استثناء تسمح به لوائح الفيفا بتجربة انتخاب رئيس اتحاد بـ"القائمة"، وقصر عضوية عمومية الاتحاد على ممثلي 170 ناديا فقط دون العضويات النوعية الفاشلة للمدربين والحكام واللاعبين المحترفين والهواة وذوي الخبرة وممثلي اللجنة الأولمبية، بحيث يكون تصويت العمومية بالتصنيف التالي "صوت ممثل النادي الممتاز 4 نقاط، الأولى 3 نقاط، الثانية نقطتان، الثالثة نقطة".

السبت

حجم العمل الكبير والمطلوب من الرئيس العام لرعاية الشباب الأمير عبدالله بن مساعد خلال المرحلة المقبلة يتطلب عددا من الأذرع القوية التي تشاركه وتساعده في مسؤولية العمل الكبير، وفي مقدمتها وجود نائب له.

الأحد

ما الذي يمنع من نقل تنظيم بطولات أندية المحترفين الممتاز والأولى "30 ناديا" إلى رابطة دوري المحترفين واكتفاء لجنة المسابقات بتنظيم بقية مسابقات الموسم، وكذلك نقل لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين إلى رابطة دوري المحترفين.

الاثنين

تدريب المنتخبات أسهل بكثير من تدريب الأندية، المدرب الحقيقي هو مدرب النادي الذي يصنع النجوم ويقدمها على طبق من ذهب لمدرب المنتخب.





*نقلاً عن الوطن السعودية