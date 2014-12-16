كوزمين مرة أخرى

الحديث عن إعارة المدرب الروماني للنادي الأهلي أولاري كوزمين للاتحاد السعودي لكرة القدم، وتوليه القيادة الفنية للأخضر السعودي في نهائيات كأس آسيا المقبلة، تصدر العناوين الرئيسة لمعظم وكالات الأنباء المحلية والإقليمية يوم أمس، وانشغل الشارع الرياضي في الإمارات والمملكة بالخبر الذي لم يحسم بشكل نهائي بعد، وبين تأخر إدارة الأهلي في الرد بالإيجاب أو الرفض بهدف إخضاع الموضوع للدراسة من جميع الجوانب، وبين القناعة المشتركة من الجانبين على نهاية العلاقة بينهما بطريقة سلمية ودون حدوث أي خسائر يتحملها الجانبين.

وبين الأخبار المتواترة التي تأتي من هنا وهناك، والتي تشير إلى اقتراب إدارة الفرسان من التعاقد مع المدرب البرازيلي أبل براجا، والذي سيتولى مهمة القيادة الفنية لفرقة الفرسان بشكل رسمي مع نهاية الدور الأول الذي ينتهي بنهاية الأسبوع الجاري، وأمام الخطوات المتسارعة للأحداث وتطورها بشكل مفاجئ، نجد أن جميع المعطيات التي أمامنا تؤكد لنا، على قرب رحيل المدرب الروماني عن ملاعبنا، وأن مسألة انتقاله لتدريب المنتخب السعودي في حال حدوثها، سيكون انتقالاً نهائياً بلا رجعة سواء أكمل المشوار مع المنتخب السعودي، أو مع جهة أخرى وفي كل الحالات فإن كوزمين لن يبقى في الإمارات.

المراقب لتطورات الأحداث بإمكانه استشعار الحقيقة التي كشف عن خيوطها المدرب نفسه في الجولة التاسعة من دوري الخليج العربي بشكل مبطن، ولكن وعلى الرغم من أن كوزمين لم يعلنها بصراحة في المؤتمر الصحافي الذي تلا خسارة الأهلي أمام الإمارات، إلا أن المراقب للحالة النفسية التي كان عليها كوزمين والتي تصاعدت بشكل أوضح في الجولتين الماضيتين، تؤكد على مسألة اقتراب نهاية شهر العسل بين فرقة الفرسان والمدرب، خاصة بعد التراجع الفني الملحوظ لحامل اللقب الذي ابتعد كثيراً عن المنافسة، وأصبح موضوع الحفاظ على لقب بطولة الدوري أشبه بالمهمة المستحيلة.

وجاءت حكاية الطلب السعودي باستعارة المدرب في أمم آسيا، بمثابة المخرج الآمن لكلا الطرفين لوضع نهاية سلمية يحافظ من خلالها المدرب على صورته ومكانته أمام جماهير الفرسان، ويفتح الأبواب أمام المدرب لاختيار البديل، وفي المقابل يعفي الأهلي من الشرط الجزائي الذي سيترتب على إدارة الفرسان دفعها في حال استغنائها عن المدرب كوزمين.

كلمة أخيرة

عندما تولى كوزمين القيادة الفنية للعين كان حديث الشارع، وعندما حقق لقب الدوري مرتين متتاليتين مع الزعيم أصبح حديث الشارع الرياضي، وعندما انتقل للأهلي أصبح محط أنظار الجميع في شارعنا الرياضي، ولأنه مدرب مثير للجدل فلا غرابة من أن يكون حديث الشارع الرياضي وهو يغادر الإمارات إلى السعودية التي خرج منها مطروداً.

