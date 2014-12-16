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16 ديسمبر 2014

باركلي ..يسدد باركلي ..يسدد الثلاثاء 23 صفر 1436 هـ - 16 ديسمبر 2014
وهنا يحتفل..! وهنا يحتفل..! الثلاثاء 23 صفر 1436 هـ - 16 ديسمبر 2014
رئيس الاتحاد البرتغالي ورئيس بازل مع كأس الأبطال رئيس الاتحاد البرتغالي ورئيس بازل مع كأس الأبطال الثلاثاء 23 صفر 1436 هـ - 16 ديسمبر 2014
البولندي دوديك في قرعة الدوري الأوروبي البولندي دوديك في قرعة الدوري الأوروبي الثلاثاء 23 صفر 1436 هـ - 16 ديسمبر 2014
مراسل قناة "بي تي" البريطانية في مباراة بالدرجة الثانية الإنجليزية مراسل قناة "بي تي" البريطانية في مباراة بالدرجة الثانية الإنجليزية الثلاثاء 23 صفر 1436 هـ - 16 ديسمبر 2014

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