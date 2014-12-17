بروفة الصدارة

الأهلي، لم يكن يوماً بحاجة إلى كأس حتى يقول للعالم إنه موجود، كان حاضراً في المنصات وفي الإعلام والمدرج، فأنا أحد الذين كبروا على حب الراقي، وعرفته بطلاً ينافس، فمن الظلم والتشويه أن يكون البطل هو من يفوز في النهاية.

الأهلي كان قريباً دائماً من الانتصار، بعيداً عن كل الأسباب التي حرمته من الفوز، فإنه يكفي عندما تستعرض التاريخ، أن أحد أهم أركان الرياضة في السعودية بكل أشكالها وليست كرة القدم كان وسيبقى الأهلي، فعلى المستوى الثقافي والاجتماعي حضر الأهلي، وعلى أنواع الألعاب كافة أنجز الأهلي، وفي صورة الرياضة جزء كبير يحتله الأهلي بجدارة.

24 ساعة في قمة ترتيب دوري عبداللطيف جميل. وقت كافٍ للتذكير، ليس للمشجع والخصم، وإنما للاعبي الأهلي بمذاق القمة ولمعة الرقم واحد، والوقوف في المقدمة ومنح بقية الأماكن التالية للآخرين، فهذه هي البداية، وتكملة الحكاية في الأدوار المقبلة، عندما يأخذ القائمون والعاملون في الأهلي تجربة الـ24 ساعة باعتبارها إشارة الانطلاق، بل قص شريط الركض من أجل الثبات في الصدارة، لأن كل الخيارات الباقية تثير السخط، وحدها بطولة الدوري هذا العام، هي ما يليق بالأهلي كفارة عن أعوام القحط في لعبة كرة القدم.. ويا رب.

*نقلا عن الحياة اللندنية