إدارة تعمل .. وإدارة تَأمَل

أحمد الفهيد

(١)

حين يصبح اللاعب والرئيس وعضو الشرف .. أكبر من النادي (أي نادي) وأهم منه، فإنه يصغر شيئاً فشيئاً، حتى يصبح لا جودة فيه، ولا وجود له!

(٢)

اللاعبون ..

إذا شجعتهم رغم أخطائهم .. تشجعوا عليك.

قل لهم: ما فعلتموه خطأ، وعاقبهم ..

نعم، سيفرح خصومك بهذا قليلا، لكن فريقك لن يطيل المكوث حزينا.

(٣)

نادي الشباب السعودي، الوحيد الذي يعامل لاعبيه كمحترفين (لهم وعليهم) ..

ولهذا هو "بطل" دائماً، و"كبير" .. حتى في أسوأ حالاته، وأصعب ظروفه.

(٤)

خالد البلطان ..

لم "يتهاون" مع احد (داخل النادي وخارجه)، حتى لا "يهن" ناديه!

(٥)

قانون نادي الشباب "الصارم" مع الجميع، أبقاه قوياً وكبيراً.

(٦)

الإدارة نوعان:

إدارة تعمل .. و إدارة تَأمَل ..

لذا إفحص "إرادتك"، لتعرف نوع "إدارتك".

(٧)

أنت .. نتاج نفسك

فلا تسمح للآخرين بإنتاجك.



*نقلا عن الرياضي السعودية