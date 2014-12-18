متى يتجرأ النصر أمام الهلال



قبل خوض مواجهتهما الماضية لعب النصر دورياً 11 مباراة وخاض مواجهة واحدة في كأس ولي العهد، ولاعبوه مرتاحون تقريباً من المشاركة مع المنتخب الوطني في كأس الخليج الماضية، مقارنة بمنافسهم الهلال الذي شارك لاعبوه في عشر مباريات دورية وستة لقاءات آسيوية وخمس مباريات مع المنتخب ليكون مجموع مالعبوه نحو 22 مباراة في أربعة أشهر، أي أقل من ضعف مباريات لاعبو النصر بقليل.

مادياً يشهد النادي الأصفر فترة زاهية من الدعم المادي الكبير ويظهر ذلك جلياً في الاستقطابات المحلية التي كان آخرها عقدي الفريدي والجبرين والمنافسة حالياً على عقد هزازي بمبلغ ضخم، فيما يعاني النادي الأزرق من تردي الأحوال والمطالبات المادية الكبيرة قبل فترة التسجيل الشتوية إضافة إلى البحث عن مبلغ مالي بالملايين للتعاقد مع مهاجم يسد النقص.

فنياً يمكن للفريق النصراوي أن يشارك في الدوري بفريقين مكتملين دون أن تلحظ فعلياً أن أحدهما أقوى من الآخر، هذا العمل الفني الناجح لم يكن بالطبع عمل يوم وليلة بقدر ماكان بناء صحيح للنهوض بالفريق إلى مقاعد الصدارة، فيما الفريق الهلالي يقع في ورطة لأنه لا يملك سوى ثلاثة مهاجمين في الفريق كله أحدهم مصاب، وقد يتكرر الأمر ذاته فيما لو أصيب أحد قلبي الدفاع اللذان أكملا نحو سنة كاملة دون إشراك بديل لهما.

في آخر أربع مواجهات بينهما فاز الهلال مرة فيما ربح النصر ثلاثاً، وجميعها تفوق فيها الفريق الأصفر بفضل ضربة جزء يسجلها مهاجمه السهلاوي، حقيقة مايحدث في التنافس بين الفريقين أمرٌ يبعث الحيرة، فالنصر فنياً وعناصرياً ومادياً يملك كل عناصر القوة التي تجعله يلعب بشخصية الفريق البطل .. وهو بطلٌ فعلاً فهو حامل لقب الدوري والأقوى على الساحة الآن بتصدره جدول الترتيب.

كل هذه المعطيات من المتفرض أن تجعل الفريق أكثر حضوراً وهيبة داخل المستطيل الأخضر، فالفريق لا ينقصه شيء تقريباً ويملك أكثر الحظوظ للفوز باللقب للمرة الثانية على التوالي.

السؤال هنا متى يتجرأ النصر أكثر أمام الهلال ومتى ينتظر الوقت المناسب للإجهاز على منافسه التقليدي في ملعبه وتسجيل أهدافٍ ملعوبة ومنظمة دون أن ينتظر أن يكسب مهاجموه ضربة جزاء تنقذ الفريق وتمنحه النقاط، الفريق الأصفر عليه أن يتحول من شخصية البطل الرابح (كما كان الحال مع الفتح) إلى الفريق البطل المتسيد الذي تهابه الفرق وتدافع أمامه بثلاثة محاور وأربعة مدافعين، إلى الفريق الذي يملأ شباك خصمه بالثلاثة والأربعة .. إلى الفريق الذي يسجل من كل الأوضاع وبثقة تخيف خصومه وترهب منافسيه.

على النصراويين أن يدركوا بأنهم الآن يعيشون عصراً ذهبياً لم يشهده مشجعو النادي منذ عشرين عاماً، ومن المؤكد بأن أنصار الفريق لم يكونوا راضين على الارتباك والتراجع أمام غريمهم، فطوال مجريات اللقاء لم يهدد مرمى الهلال فعلياً سوى في كرتين فقط مقابل ذلك وقف القائم والعارضة في حمايتهم مرتين .. إن لم تهاجم مرمى الهلال الآن فمتى يمكنك ذلك.

*خاص بالعربية.نت - رياضة