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17 ديسمبر 2014

الضغوط تتزايد على رودجرز الضغوط تتزايد على رودجرز الخميس 25 صفر 1436 هـ - 18 ديسمبر 2014
حارس بروسيا دورتموند يفشل بإبعاد الكرة حارس بروسيا دورتموند يفشل بإبعاد الكرة الخميس 25 صفر 1436 هـ - 18 ديسمبر 2014
" شغفكم.. وقود حماستنا" " شغفكم.. وقود حماستنا" الخميس 25 صفر 1436 هـ - 18 ديسمبر 2014
الرئيس العراقي مع الأمم المتحدة الرئيس العراقي مع الأمم المتحدة الخميس 25 صفر 1436 هـ - 18 ديسمبر 2014
كلوب لايصدق ما يحدث كلوب لايصدق ما يحدث الخميس 25 صفر 1436 هـ - 18 ديسمبر 2014
ماركوفيتش لاعب ليفربول يحاول التقدم أمام بورنموث ماركوفيتش لاعب ليفربول يحاول التقدم أمام بورنموث الخميس 25 صفر 1436 هـ - 18 ديسمبر 2014
مشجعي سان لورينزو في كأس العالم مشجعي سان لورينزو في كأس العالم الخميس 25 صفر 1436 هـ - 18 ديسمبر 2014
نبيل بن طالب يحتفل بهدفه مع توتنهام نبيل بن طالب يحتفل بهدفه مع توتنهام الخميس 25 صفر 1436 هـ - 18 ديسمبر 2014
لاعب ماليزي يعتذر للجمهور بعد الخسارة أمام تايلند لاعب ماليزي يعتذر للجمهور بعد الخسارة أمام تايلند الخميس 25 صفر 1436 هـ - 18 ديسمبر 2014

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