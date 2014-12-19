ماذا نريد من كوزمين.. وإلى متى يا لجنة الانضباط؟

*وفق اتحاد الكرة باختيار المدرب الروماني كوزمين محققا أكثر من نقطة ايجابية بحسم جدلية المدرب حتى وان تم ذلك في الوقت بدل الضائع.

* نعرف المدرب كوزمين جيدًا ونجاحاته السابقة مع الهلال وأينما حل حصد بطولة الدوري للفريق الذي يشرف عليه وهنا قد يثار تساؤل بأن من ينجح مع الأندية ليس شرطا ان ينجح مع المنتخبات.

* هذا الكلام حقيقة ولكنه ليس مسلمة، فليس هناك مايمنع من تواصل النجاح للمدرب سواءًا مع الأندية والمنتخبات.

* الروماني كوزمين يعرف الكرة السعودية جيدًا ولا زال قريبا منها كونه باق في المنطقة عدة سنوات ويواجه أنديتنا في دوري أبطال آسيا باستمرار، لذلك يعتبر اختيار موفق.

* يتميز كوزمين بتنظيم دفاعي جيد عانينا الأمرين منه في المنتخب الوطني ويتميز أيضًا بقوة شخصيته وقرأته المتميزة للمباريات ولذلك يعتبر اختيارا موفقا.

* مهم جدًا ان نعرف ماذا نريد من كوزمين في الآسيوية وكيف سنتعامل مع المتغييرات، وماذا نريد من الآسيوية ذاتها في ظل الظروف الحالية وإذا عرف اتحاد الكرة ماذا يريد بالتحديد عليه مصارحة الجماهير ووسائل الإعلام بالأهداف المطلوبة والمتاحة وعندها سيجد الدعم المطلوب في مرحلة مهمة للأخضر.

ديربي الغربية

* لقاء مختلف يجمع عميد الأندية السعودية بقلعة الكؤؤس لأول مرة على أرض ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية.

* التاريخ سيسجل صاحب أول فوز في ديربي العروس على ملعب الجوهرة، فلا زالت الذاكرة الرياضية تحتفظ بأن أول مواجهة بين الفريقين على ملعب الأمير عبد الله الفيصل “استاد جدة أنذاك” وهي أول مواجهة في بطولة الدوري 1977م وفاز الأهلي بهدفين نظيفين سجلهما سعد منسي “يرحمه الله” وادريس أدم ولازالت الذاكرة تحتفظ بكل تفاصيل تلك المواجهة التاريخية وهي أول مباراة لأمين دابو مع الأهلي والتونسي توفيق بلغيث مع الاتحاد.

*أول مباراة بينهما انتهت بالتعادل السلبي في سنة تأسيس النادي الأهلي “الثغر سابقا” 1937م ولست مؤرخًا لاؤكد هل كانت على ملعب الصبان أم داخل “التيزار” فالثابت ان الاتحاد وهو من صنع البدائيات حيث لعب مبارياته في قديم الزمان داخل “التيزار” وهو صيوان الأفراح الشعبية والرمضانية حاليًا.

* حاضر مباراة الديربي يقول ان الأهلي أفضل فنيًا وانسجاما واستقرارا عن العميد والتاريخ بينهما يؤكد ان نتائج المواجهة عادة تقلب الموازنة فهل تكون الهزيمة الأولى للأهلي على يد العميد؟ الذي تحسن كثيرًا عن السابق وقدم أمام الشباب واحدة من أحلى المباريات.

انتقائية الانضباط متواصله

* يبدو ان لجنة الانضباط ليس من اختصاصها الاحتكاك بعد المباريات فاحتكاك حسين عبد الغني وإداري الفيصلي مدلج المدلج مر مرور الكرام دون عقوبة وبالأمس لم تعاقب اللجنة مساعدي مدرب الهلال على احتكاكهم بالحكم التشيكي ليبور كوفاريك بعد اللقاء الذي أدار ديربي العاصمة، وتجسد “الانضباط” الانتقائية في قراراتها ومكاييلها المزدوجة وضعفها تارة وتعسفها تارة أخرى الذي بات علامة فارقة في المنافسات الكروية.

*نقلا عن عين اليوم السعودية