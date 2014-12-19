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19 ديسمبر 2014

ماركينيو حاول التسديد مرارا على مرمى الأهلي ماركينيو حاول التسديد مرارا على مرمى الأهلي الجمعة 26 صفر 1436 هـ - 19 ديسمبر 2014
صلابة دفاعية أهلاوية واجهتها بطائق صفراء من الحكم البرتغالي صلابة دفاعية أهلاوية واجهتها بطائق صفراء من الحكم البرتغالي الجمعة 26 صفر 1436 هـ - 19 ديسمبر 2014
الاتحاديون افتقدوا عبدالفتاح عسيري بعد خروجه الاتحاديون افتقدوا عبدالفتاح عسيري بعد خروجه الجمعة 26 صفر 1436 هـ - 19 ديسمبر 2014
النجم الألماني ريوس غير مبال بالغرامات المالية التي تقدر بنصف مليون يورو النجم الألماني ريوس غير مبال بالغرامات المالية التي تقدر بنصف مليون يورو الجمعة 26 صفر 1436 هـ - 19 ديسمبر 2014
جماهير الاتحاد قدمت صورة جمالية بمدرجات الملك عبد الله في جدة جماهير الاتحاد قدمت صورة جمالية بمدرجات الملك عبد الله في جدة الجمعة 26 صفر 1436 هـ - 19 ديسمبر 2014
يبدو أن أيام النجم الكرواتي راكيكيتش باتت معدودة في برشلونة يبدو أن أيام النجم الكرواتي راكيكيتش باتت معدودة في برشلونة الجمعة 26 صفر 1436 هـ - 19 ديسمبر 2014
صراع العمالقة في كرة السلة الأمريكية صراع العمالقة في كرة السلة الأمريكية الجمعة 26 صفر 1436 هـ - 19 ديسمبر 2014
أبيدال اعلن اعتزاله لعب كرة القدم بعد مشوار استمر 20 عاما أبيدال اعلن اعتزاله لعب كرة القدم بعد مشوار استمر 20 عاما الجمعة 26 صفر 1436 هـ - 19 ديسمبر 2014
أنشيلوتي في مؤتمر صحفي الجمعة قبل مواجهة سان لورينزو الأرجنتيني بنهائي كأس العالم للأندية أنشيلوتي في مؤتمر صحفي الجمعة قبل مواجهة سان لورينزو الأرجنتيني بنهائي كأس العالم للأندية الجمعة 26 صفر 1436 هـ - 19 ديسمبر 2014
لاعب ومدرب ليفربول السابق كيني دالغليش واصلا شمال إنجلترا قبل ورشة عمل لاعب ومدرب ليفربول السابق كيني دالغليش واصلا شمال إنجلترا قبل ورشة عمل الجمعة 26 صفر 1436 هـ - 19 ديسمبر 2014

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