19 ديسمبر 2014

ماركينيو حاول التسديد مرارا على مرمى الأهلي

ماركينيو حاول التسديد مرارا على مرمى الأهلي

صلابة دفاعية أهلاوية واجهتها بطائق صفراء من الحكم البرتغالي

صلابة دفاعية أهلاوية واجهتها بطائق صفراء من الحكم البرتغالي

الاتحاديون افتقدوا عبدالفتاح عسيري بعد خروجه

الاتحاديون افتقدوا عبدالفتاح عسيري بعد خروجه

النجم الألماني ريوس غير مبال بالغرامات المالية التي تقدر بنصف مليون يورو

النجم الألماني ريوس غير مبال بالغرامات المالية التي تقدر بنصف مليون يورو

جماهير الاتحاد قدمت صورة جمالية بمدرجات الملك عبد الله في جدة

جماهير الاتحاد قدمت صورة جمالية بمدرجات الملك عبد الله في جدة