اسألوا سالم والبقية عن الهلال

يمر الهلال بمعضلة فقدان التوازن بعد الخروج من الآسيوية وحتى اثناء الاسيوية لم يكن بذلك الفريق الذي تستطيع ان تجزم بأنه الفريق الذي لا يهزم ومع ذلك استطاع الوصول وكان قاب قوسين او ادنى من تحقيق الحلم ولكن قدر الله وماشاء فعل ، المحزن ان الجميع صب جام غضبه على الادارة وعلى المدرب متناسين اهمية اكتمال مثلث النجاح ومتناسين حجم التضحيات وما قدمه رئيس الهلال وهذا وربي قمة الجحود خاصة من الاعلام المحسوب على الهلال نعم هناك فراغ اداري في كثير من الاحيان ولكن هذا لا يعني ان نلغي كل ما تقدم ونصفي الحسابات لمجرد اخفاق هنا او هناك ، بصراحة ومع كل الاحترام لجميع ماطرح اقول بأن 50٪ من مشكلة الهلال تتمثل في لاعبيه قبل اداراته خاصة وان الادارة وفرت كل ما يحتاجه اللاعبون و30٪ على الادارة والبقية على المدرب لاعتماده على لاعبين لا يخدمون الفريق واهماله لاعبين قادرين على العطاء مثل الحمد وعطيف، في خضم الغضب الهلالي لم نسمع احدا ينتقد سلبية الشمراني او انانية سالم او الحضور والغياب للعابد من مباراة لاخرى !.. لم نسمع احدا يقول ان نيفيز قدم كل مالديه ولم يعد هناك ما يمكن ان يقدمه خاصة عندما يكون تحت الضغط ، لم نسمع احدا ينتقد المدرب لفرضه عزيز الدوسري رغم افلاسه ، على اي حال انا اثق ان الهلال مهما غاب فإن محبيه قادرون على اعادته للقمة ولمشهد الزعامة التي لا تليق الا بزعيم آسيا.

وقفة

عندما أشاهد اسلوب (الطرارة) وتلصق بعض الاعلاميين وتمسحهم وتسدحهم بجانب بعض اعضاء الشرف مابين (بلوت ومعسل ) اترحم على ايام الاعلاميين المحترمين واتذكر منهم المرحوم طلعت وفاء رئيس جريدة الرياض ديلي ومستشار رئيس جريدة الرياض واسلوب عمله رغم مكانته الاعلامية وركضه حاملا كميرته وآلة التسجيل في كل بلد يذهب له بحثا عن الاخبار هنا وهناك عايشت هذا الرجل في اكثر من مناسبة ومهمة رسمية شاهدته يحمل (شغف الإعلام ) وحبه ومؤمن برسالته ، ادعو له بالرحمة ورحمة جيله واقول لهم ذهبتوا وتركتوا اصحاب الرؤوس الخاوية وما اكثرهم في وسطنا الرياضي .

النصر محظوظ بالمهاجمين السبيحه ذهب البيشي وحضر السهلاوي والراهب والذين يعتبرون الاميز في سباحة خط السته، عموما هو زمن النصر واللي تغلب به العب به.

*نقلا عن الرياضية السعودية