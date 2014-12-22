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21 ديسمبر 2014

ويلباك يحتفل بهدف زميله جيرو بمرمى ليفربول ويلباك يحتفل بهدف زميله جيرو بمرمى ليفربول الاثنين 29 صفر 1436 هـ - 22 ديسمبر 2014
الرائد عاد إلى سكة الانتصارات مجددا بفوز ثمين على نجران الرائد عاد إلى سكة الانتصارات مجددا بفوز ثمين على نجران الاثنين 29 صفر 1436 هـ - 22 ديسمبر 2014
جانب من مباراة نيوكاسل وسندرلاند المنتصر بهدف يتيم جانب من مباراة نيوكاسل وسندرلاند المنتصر بهدف يتيم الاثنين 29 صفر 1436 هـ - 22 ديسمبر 2014
راموس يركض فرحا بهدفه الأول بنهائي كأس العالم للأندية صباح الأحد راموس يركض فرحا بهدفه الأول بنهائي كأس العالم للأندية صباح الأحد الاثنين 29 صفر 1436 هـ - 22 ديسمبر 2014
فالكاو نجح بتسجيل هدفه الثاني مع الشياطين الحمر فالكاو نجح بتسجيل هدفه الثاني مع الشياطين الحمر الاثنين 29 صفر 1436 هـ - 22 ديسمبر 2014
صراع كبير على الكرة الأمريكية ضمن مسابقة الدوري يوم الأحد صراع كبير على الكرة الأمريكية ضمن مسابقة الدوري يوم الأحد الاثنين 29 صفر 1436 هـ - 22 ديسمبر 2014
بالوتيلي يبتسم لعدسات الكاميرا فور وصوله إلى "أنفيلد" بالوتيلي يبتسم لعدسات الكاميرا فور وصوله إلى "أنفيلد" الاثنين 29 صفر 1436 هـ - 22 ديسمبر 2014
فرحة عارمة لحارس ليفربول مينوليه بهدف زميله سكرتل ضمن الوقت القاتل فرحة عارمة لحارس ليفربول مينوليه بهدف زميله سكرتل ضمن الوقت القاتل الاثنين 29 صفر 1436 هـ - 22 ديسمبر 2014

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