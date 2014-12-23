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22 ديسمبر 2014

توزيع جائزة رياضي العام في ألمانيا توزيع جائزة رياضي العام في ألمانيا الثلاثاء 1 ربيع الأول 1436 هـ - 23 ديسمبر 2014
مزاح بين لاعبي دالاس كاوبويز ومدربهم مزاح بين لاعبي دالاس كاوبويز ومدربهم الثلاثاء 1 ربيع الأول 1436 هـ - 23 ديسمبر 2014
مشاكل أرون هيرنانديز لاتنتهي مشاكل أرون هيرنانديز لاتنتهي الثلاثاء 1 ربيع الأول 1436 هـ - 23 ديسمبر 2014
كرة عادية في الدوري الكولومبي كرة عادية في الدوري الكولومبي الثلاثاء 1 ربيع الأول 1436 هـ - 23 ديسمبر 2014
لاعب سياتل سيهوك يتجاوز لاعبي أريزونا كاردينالز لاعب سياتل سيهوك يتجاوز لاعبي أريزونا كاردينالز الثلاثاء 1 ربيع الأول 1436 هـ - 23 ديسمبر 2014
الحزن يخيم على مشجعي أريزونا كاردينالز الحزن يخيم على مشجعي أريزونا كاردينالز الثلاثاء 1 ربيع الأول 1436 هـ - 23 ديسمبر 2014

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