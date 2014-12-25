ـ أتقن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر طريقة التفكير في جمع نقاط الدوري, وبالتالي صار نَفَسه أطول, وحساباته للطرف المقابل في أغلب الظروف إيجابية.

ـ أستمتع بأداء الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد, مجموعة متجانسة , مقاتلة , تتقدم بسلاسة , وتحتاج لحلول بسيطة في خط المقدمة .

ـ سيغضب الأهلي إن قلت : أزمته في عدم تركيز خط المقدمة, الجميل في الأهلي صلابته , روح عناصره المختلفة كليا عنه مع مدربين سابقين, أيضا صار يتواصل أداؤه حتى الرمق الأخير من زمن المباراة .

ـ ليس الشباب - الذي أراه - هو الذي تعودناه , هناك أداء أقل, وقتال أقل , ورح معنوية ما, ليست التي كانت تحقق البطولة.

ـ أن تقارع أصغر منك تقترب من فكرته في الحرب, وهذا الاتفاق قَلّ أكثر مما كان عليه في السابق, إنما أقيس ماتراجع فيما تاريخه لايشفع بأن يكون في هذه المكانة المتنافسة بل أعلى منها.

ـ لوبيز كارو مدرب ومستشار المنتخب السعودي الأول لكرة القدم, في خطاب مؤثر وجهه لأحمد عيد : لم أخسر سوى مباراة واحدة , قد الجميل في لوبيز عدم احتقانه, وإن عبر عن رأية بمثالية الخطاب.

ـ كيف ينتج كوزمين, وهو يعلم أنه على لائحة الاستغناء, وأن صفقته مليون دولار , وأن البديل تأهب, قد هذه فكرة " المدرب .. التيك أويي ".

ـ إن الهلال الذي أرى يعاني من " الروتين ", لم أشاهد الهلال يقل في موسم كهذا الموسم, إنما أقصد الكأس التي لم ترفع, والأداء الذي لايقنع, كان الهلال " أشرس من كذا بكثير ".

ـ صعب أن لايجيد المحلل التلفزيوني شرح فكرته لأنه يضيع " اللهجة " و " اللغة " فيأتي الوصف أشبه بالتعليق على فنان في " أرب أيدول ".

ـ يقنعني جدا خالد الشنيف كمحلل فني, يتحدث وفق فهم ما يصب في كونه يقرأ المباراة جيدا, ويركز في من عليه فعل ماذا, الشنيف يصف بسهولة ويشرح بعنف وتفهمه أكثر.

ـ ولازال المعلق يصرخ دون رأفة بنا, ولا معلومة متقنة , ولا ذلك الوصف الذي لايتخبط, ليس أغلبهم بل أغلب أغلبهم فيما " القليل " نادر وأجود.

ـ المعتزلون " من اللاعب " أغلبهم محلل, لايوجد مدرب لياقة.

ـ إن من السهل أن تدون ملاحظاتك, لأن الواقع " أجندة " .

ـ أقصد أن مفارقاتنا الرياضية كثيرة , وبالتالي يكتب المقال كنقاط .

ـ بعض الأندية " مشكلجي " , كافة أشيائه أن هناك " ضده ".

ـ أكره أن أنتقد الإعلام , ولو مد " بوزه .. شبرين ".

ـ سيفهما الصغار مهنيا على أنها " المديح " , فيما الإعلام ليست " سَعادة " تذكر.

ـ مع ذلك تسمع عن أفضل و" أفضلة " إعلامي.

ـ نايف هزازي لاعب كبير أينما " وقَّع " .. هكذا أرى.

ـ لم تعد في الإعلام " موضة ألقاب " للنجوم.. كأنما خفت .. أليس كذلك ؟

ـ النجم الذي كنا " نبتكره " خف, كل اللاعب " شايف نفسه ".

ـ الذي أقصد لم يعد النقد يعمل, فتساوت الأقدام.

ـ لأن مقدمات العقود من " مليون ريال وفوق ".

ـ لاحماية مستهلك تمنع سوء استخدام السماسرة لفيفا " إيجنسي ".

*نقلاً عن الرياضية السعودية