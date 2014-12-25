منتخبنا يا محسنين!

أمم آسيا بعد أيام تبدأ ولكنها مقرة منذ سنوات وحاليا كل المنتخبات المشاركة تعسكر وتلعب وديات وتجهز وأخضرنا لا يزال يبحث عن مدرب!

كم هو محبط هذا الحال وكم هو محزن حينما نتذكر ماضيا كان الأخضر في كل آسيا يتمخطر وكم هو مؤلم أن تعايش هذا الحال وأنت كنت شاهد عصر على حالنا الماضي الذهبي، حينما كنا نبكي فقط اذا صعدنا للمنصة واستلمنا الفضة، هنا فقط يكون الإحباط قد تمكن داخل كرتنا والسبب باعتقادي لكل ذلك "تركة" كبيرة وقديمة تكونت وأصبحت واقعا يعيشنا ونعيشه سوف نعاني كثيرا منه. حاليا لا نملك لأخضرنا الا الدعوات والتعاطف لأنه رغم كل ما حاط ويحيط به يبقى هو ضحية مثلنا!



*نقلاً عن النادي السعودية