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24 ديسمبر 2014

نيمار يراقص مغنية برازيلية نيمار يراقص مغنية برازيلية الخميس 3 ربيع الأول 1436 هـ - 25 ديسمبر 2014
ألمان يحتفلون بأعياد الميلاد في ملعب لكرة القدم ألمان يحتفلون بأعياد الميلاد في ملعب لكرة القدم الخميس 3 ربيع الأول 1436 هـ - 25 ديسمبر 2014
جانب من زراعة عشب ملعب جنوب غرب فرنسا جانب من زراعة عشب ملعب جنوب غرب فرنسا الخميس 3 ربيع الأول 1436 هـ - 25 ديسمبر 2014
أطفال أفغان يلعبون كرة القدم أطفال أفغان يلعبون كرة القدم الخميس 3 ربيع الأول 1436 هـ - 25 ديسمبر 2014
معشوق البرازيليين معشوق البرازيليين الخميس 3 ربيع الأول 1436 هـ - 25 ديسمبر 2014
كاكا في مباراة استعراضية خيرية بالبرازيل كاكا في مباراة استعراضية خيرية بالبرازيل الخميس 3 ربيع الأول 1436 هـ - 25 ديسمبر 2014

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