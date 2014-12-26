اعيدوا البلطان

نختلف معه، ولكن الشيء المتفق عليه أنه شخصية قيادية تملك قرارها .. طور الشباب كثيرا وبمفرده استطاع صناعة هيبة ينافس عملاقي الرياض الهلال والنصر بها .. أحرز إنجازات لم تأت إلا لأنه يعرف صناعتها .. خالد البلطان رياضتنا بحاجة لأمثاله، ولكن هذه المرة ليست للأندية، بل في (مطبخ) صناعة القرار ومع مسيري كورتنا سواء كان في الرئاسة العامة لرعاية الشباب او في اللجنة الأولمبية او اتحاد الكرة، او حتى (ممثلا) لكورتنا في الاتحاد الآسيوي .. مرحلتنا الحالية بحاجة الى الأقوياء حتى يساهموا بخفض حدة الفوضى والمحسوبيات وإيضا تنظيفها من الفاشلين الذين لا يملكون إلا الوعود، وفي بعض الأحيان يبدعون في التبرير فقط!



*نقلاً عن النادي السعودية