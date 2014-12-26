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سعيد غبريس

ناقد وإعلامي رياضي لبناني ورئيس تحرير مجلة الحدث اللبنانية

ناقد وإعلامي رياضي لبناني ورئيس تحرير مجلة الحدث اللبنانية

مدرب أندية للاعبي أندية

الكرة السعودية على مشارف بطولة أمم آسيا في أستراليا، انتقلت من عهدة مدرب شكا مراراً و بمرارة من لاعبين يتألقون مع الأندية دون المنتخب، إلى عهدة مدرب متخصص بتدريب الأندية من دون أن يتولى تدريب منتخب وطني، قبل أن يصبح، للمرة الأولى، مدرباً لمنتخب و لو لفترة شهر واحد !!
تحدث البعض عن وضع حزين لمنتخب حقق أمجاداً آسيوية، يستجير بمدرب ناد إماراتي، ويستجير برئيس ذلك النادي صاحب المنصب الرفيع في بلاده لملء فراغ و لو بالإعارة ، و لخلافة مدرب أوصل المنتخب إلى نهائيات آسيا من صدارة المجموعة و بدون خسارة ، كما أوصله لنهائي كأس الخليج ، مدرب لم يخسر سوى مباراة واحدة في 11 مباراة رسمية ، مدرب أمضى ثلاث سنوات في تنظيم وضع الكرة و تحسينه .
حسناً ، آن لليل لوبيز أن ينجلي ،ولا بأس في خلف يعرف المنطقة و البلد و حقق نجاحاً مع الأندية الخليجية الأربعة في السعودية و قطر و الإمارات ، و أصبح خبيراً بالكرة الخليجية من خلال السنوات السبع التي أمضاها في المنطقة، و كنا عرفناه أكثر نجاحاً قبل سنتين من مجيئه إلى "جنة جني الأرباح" بتحقيقه نتائج باهرة مع فريقه ستيوا بوخارست في الدوري الروماني و دوري أبطال أوروبا .
و لكن هل بهذه الحالة المرتبكة يخوض المنتخب السعودي استحقاقاً قارياً و لا يفصله عن البطولة سوى شهر ؟ و هل هناك تخبط أكثر من أن " نستعير " مدرباً ، و بوساطة ، ثم يفاجئ الجميع بالاعتذار لعدم تمكينه من تنفيذ مطالب يراها ضرورية من الناحية الفنية ليجهز منتخبه في مثل هذه الظروف الطارئة و الداهمة ؟ و هل نضطر إلى طرح " صولد " الصداقة المتينة مع المدرب " المتمنع " ، أو إلى ممارسة الضغوط من قبل الجهة الأولى المسهلة لهذه الأعارة ، لثني هذا المدرب عن موقفه الذي يعتبر مبدئياً؟
و هل بهذا الرضوخ يتبقى شئ من هيبة المدرب و جديته و انسجامه مع قناعاته ، فهو لم يُطلب منه التخلي عن مشوار ليستجيب على الفور، لقد تدخلنا بعمله قبل أن يبدأ و بدأنا بانتقاده بمجرد أن استثنى لاعبا أو أثنين أو ثلاثة و نحن بذلك وهبناه العذر المسبق في حالة فشله !!
و ما يدريك ؟ لعله ينجح و يصبح بطلا من" أول لمسة "و بوقت قياسي في سرعة الانجاز ، مع أقصرعقد في تاريخ المنتخب السعودي ..
و الحق يقال ، أن كوزمين لن يكون خاسراً في كل الحالات ، بل قد يكون أكبر الرابحين .. و أكثر من ذلك أصبح هذا الرجل حبل الخلاص ليس لاتحاد الكرة و حسب بل للكرة السعودية ..

*نقلاً عن الرياضية السعودية

** جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.
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