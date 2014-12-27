سافروا ما ودعوني

غادر منتخبنا مصحوباً بالسلامة إلى أستراليا حيث المحفل الآسيوي الكبير، وكنت أتمنى أن يكون الوداع أكثر حميمية وإيجابية بحيث يحمل النجوم معهم ذكريات تمثل طاقة إيجابية تنعكس على المعسكر والأداء بإذن الله، ولعل الوقت لم يفت على دعمهم بالجرعات المعنوية التي يحتاجونها من خلال الوقفة الصادقة مع منتخبنا الوطني وتناسي ألوان الأندية في الفترة القادمة لكي تكون النتائج إيجابية كما نتمناها.

سافر المنتخب وعلينا أن ننظر لنجومه نظرة وطنية لا تفرق بين نجم وآخر بناء على الانتماء للنادي بل بناء على العطاء للمنتخب، مع تقديم الدعم المتواصل كأساس للإشادة والنقد ليشعر النجم السعودي أننا معه قلباً وقالباً حتى في حال التوجيه أو تصحيح الأخطاء، فحين يشعر الجميع بأن الجميع معهم يتحوّل معسكر المنتخب إلى بيت كبير لعائلة متماسكة تعمل بتعاون يثمر على المستطيل الأخضر بإذن الله.

سيتخلل البطولة فترة الانتقالات الشتوية وسيكون بعض نجوم المنتخب هدفاً لبعض الأندية بشكل قد يعني التفاوض معهم أثناء المعسكر أو الزج بأسمائهم في مواقع التواصل الاجتماعي والبرامج التلفزيونية بطريقة ستصل لأستراليا وتشوّش على المنتخب الذي يحتاج للاستقرار المعنوي أكثر من أي وقت مضى، ويقيني أن كل مواطن سعودي في أي موقع كان يتمنى المشاركة الإيجابية لمنتخب السعودية الذي يمثلنا، ولذلك فإن مشاركتنا في دعم المنتخب تتمثل في شعار: "قلّ خيراً أو أصمت".

كوزمين من أكثر المدربين خبرة في الاعداد النفسي، ولذلك كان له تحفظ على طريقة تجمع اللاعبين في المطار لأنه يعرف الأبعاد النفسية على نقطة الانطلاق ودورها في تأسيس قاعدة البناء لمنتخب ذهب لينافس، ولن يقبل بأقل من الوصول لنصف النهائي إن لم يكن العودة باللقب الذي حققناه ثلاث مرات ومثلها الوصافة، ففي آخر ثماني بطولات كان منتخبنا السعودي طرفاً في ست مباريات نهائية، وهذا انجاز يؤكد علو كعب الكرة السعودية وأن مكانها الطبيعي قمة الهرم الآسيوي ومنصات التتويج الدولية.

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صدرت الميزانية بعجز متوقّع بسبب انخفاض أسعار النفط، وأسعدني فيها اعتماد مقرات 16 ناديا كامتداد لمكرمة الملك عبدالله ببناء 11 ملعبا ينتظر أن يتم تسليمها في 31 يوليو 2016 بإذن الله لتشكل نقلة نوعية للرياضة السعودية، وعلى منصات "منتخبنا الوطني" نلتقي،،،



*نقلاً عن الرياضية السعودية

